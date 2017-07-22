Сегодня NVIDIA объявила, что она проведет большой доклад на Computex 2022. Основной доклад компании будут проводить 6 спикеров и это предполагает, что будет затронута не одна, а целый ряд тем. Однако геймерам следует принять во внимание, что Джефф Фишер, старший вице-президент NVIDIA по GeForce, также примет участие в докладе.
Джефф появился на конференции CES 2022, где анонсировал флагманскую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. На выпуск карты ушло много недель, но мистеру Фишеру всегда есть что сказать о новых продуктах GeForce.
В основном описании упоминается, что NVIDIA «представит, как искусственный интеллект обеспечивает работу корпоративного центра обработки данных, а также последние продукты и технологии для геймеров и создателей контента». Однако вторая часть этого предложения может не обязательно означать именно НОВЫЕ продукты.
Также стоит напомнить, что в тот же день с основным докладом выступит генеральный директор AMD доктор Лиза Су. Ожидается, что AMD раскроет свои планы на серию Ryzen следующего поколения и, надеюсь, на архитектуру RDNA3, но никаких новых продуктов от них пока не ожидается.
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