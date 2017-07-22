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Анонсированы наушники Sony WH-1000XM5 с шумоподавлением

12 мая 2022, 22:40




Сегодня Sony представила свои беспроводные наушники с шумоподавлением WH-1000XM5 четвертого поколения и по сравнению с предшественником у новинки есть изменения в дизайне. Итак, в коробке можно обнаружить новый мягкий чехол. По словам Sony, складной корпус удобен для хранения в сумке. Он сохраняет те же 30 часов автономной работы, хотя, по слухам, можно ожидать даже больше, также наушники поддерживают быструю зарядку.

У новинки четыре микрофона на каждом наушнике и два процессора для управления ими. Auto NC Optimizer автоматически оптимизирует шумоподавление в зависимости от того, как вы носите их и условий окружающей среды, например, атмосферного давления. Окружающий звук захватывается еще более точно для значительного снижения высокочастотного шума.

Анонсированы наушники Sony WH-1000XM5 с шумоподавлением


Новый интегрированный процессор V1 раскрывает весь потенциал шумоподавляющего процессора QN1. Это уникальное сочетание технологий управляет восемью микрофонами, обеспечивая беспрецедентное качество шумоподавления, добавляет Sony. Специально разработанный 30-мм драйвер с мягкими краями улучшает шумоподавление, особенно в низкочастотном диапазоне.

Композитный материал из углеродного волокна обеспечивает легкий вес и высокую жесткость конструкции, а также улучшает чистоту звука, особенно в высокочастотном диапазоне. Бессвинцовый припой премиум-класса, содержащий золото, обеспечивает превосходную проводимость, тонкий звуковой резистор способствует равномерному распределению мощности и оптимизированной схеме для улучшенного соотношения сигнал/шум и в итоге для обеспечения чистого, стабильного звука.

LDAC передает примерно в три раза больше данных, чем обычное аудио через Bluetooth, обеспечивая исключительное качество Hi-Res аудио.
Используя Edge-AI (искусственный интеллект), DSEE Extreme повышает качество сжатых цифровых музыкальных файлов в режиме реального времени. Технология Precise Voice Pickup использует четыре микрофона с формированием луча и алгоритм шумоподавления на основе искусственного интеллекта, чтобы точно изолировать ваш голос. Недавно разработанная структура подавления шума ветра сводит к минимуму шум ветра во время разговора. Где бы вы ни находились, вы всегда будете четко слышать и будете услышанным.

Анонсированы наушники Sony WH-1000XM5 с шумоподавлением


Adaptive Sound Control - это интеллектуальная функция, которая определяет, где вы находитесь и что вы делаете, а затем регулирует параметры окружающего звука для идеального прослушивания. При активации он изучает ваше поведение и распознает места, которые вы часто посещаете, например ваше рабочее место или любимое кафе, и адаптирует звук в соответствии с ситуацией.

Как только вы начинаете разговор, Speak-to-Chat автоматически останавливает музыку и пропускает окружающие звуки. Как только ваш разговор закончится, ваша музыка снова начнет автоматически воспроизводиться. Многоточечное соединение позволяет одновременно подключать даже два устройства по Bluetooth.

Эти легкие наушники отделаны мягкой кожей. Этот материал плотно прилегает к голове, меньше давит на уши и не пропускает внешние звуки.
Заявлены 30 часов автономной работы, а быстрая зарядка обеспечивает 3 часа работы всего за 3 минуты зарядки с помощью адаптера.

Наушники Sony WH-1000XM5 выпускаются в черном и серебристом цветах и ​​стоят 400 долларов по сравнению с ценником в 350 долларов у предшественника.


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