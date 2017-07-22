Компания Vivo подтвердила запуск серии vivo S15, в которую входят модели S15 и S15 Pro, в качестве преемников прошлогодних S12 и S12 Pro. Официальное изображение подтверждает экран с отверстием и тройные тыльные камеры для S15.
Согласно сертификатам, смартфоны будут оснащены 6,62-дюймовым и 6,56-дюймовым экраном Full HD+ разрешения, AMOLED матрицами, и говорят, что частота обновления выросла с 90 Гц до 120 Гц на фоне предшественников. Судя по слухам, S15 Pro получит эксклюзивный датчиком от Sony, оптическую стабилизацию изображения, портретный алгоритм студийного уровня и чип изображения V1+ собственной разработки Vivo для селфи и портретов.
Vivo S15 был сертифицирован TENAA под номером V2199A,он получит Soc Snapdragon 870, до 12 Гбайт оперативной памяти, аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт.
Vivo S15 Pro получил номер V2203A, он будет оснащен SoC MediaTek Dimensity 8100, 50-мегапиксельной основной камерой IMX766v с OIS и аккумулятор емкостью в 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки в 80 Вт.
Vivo также представит наушники Vivo TWS Air, которые компания называет «легкими и хорошо звучащими», обещающими комфортное и приятное прослушивание.