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19 мая представят Vivo S15 Pro с AMOLED-дисплеем на 6.56 дюйма, FHD+ 120 Гц, Dimensity 8100 и Vivo S15 на Snapdragon 870

13 мая 2022, 11:25




Компания Vivo подтвердила запуск серии vivo S15, в которую входят модели S15 и S15 Pro, в качестве преемников прошлогодних S12 и S12 Pro. Официальное изображение подтверждает экран с отверстием и тройные тыльные камеры для S15.

19 мая будут представлены Vivo S15 Pro с AMOLED-дисплеем на 6.56 дюйма, FHD+ 120 Гц, Dimensity 8100 и Vivo S15 на Snapdragon 870


Согласно сертификатам, смартфоны будут оснащены 6,62-дюймовым и 6,56-дюймовым экраном Full HD+ разрешения, AMOLED матрицами, и говорят, что частота обновления выросла с 90 Гц до 120 Гц на фоне предшественников. Судя по слухам, S15 Pro получит эксклюзивный датчиком от Sony, оптическую стабилизацию изображения, портретный алгоритм студийного уровня и чип изображения V1+ собственной разработки Vivo для селфи и портретов.

19 мая будут представлены Vivo S15 Pro с AMOLED-дисплеем на 6.56 дюйма, FHD+ 120 Гц, Dimensity 8100 и Vivo S15 на Snapdragon 870


Vivo S15 был сертифицирован TENAA под номером V2199A,он получит Soc Snapdragon 870, до 12 Гбайт оперативной памяти, аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт.

Vivo S15 Pro получил номер V2203A, он будет оснащен SoC MediaTek Dimensity 8100, 50-мегапиксельной основной камерой IMX766v с OIS и аккумулятор емкостью в 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки в 80 Вт.

19 мая будут представлены Vivo S15 Pro с AMOLED-дисплеем на 6.56 дюйма, FHD+ 120 Гц, Dimensity 8100 и Vivo S15 на Snapdragon 870


Vivo также представит наушники Vivo TWS Air, которые компания называет «легкими и хорошо звучащими», обещающими комфортное и приятное прослушивание.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. У корейцев получился очень достойный планшет с целым набором полезных функций, удобным и практичным дизайном, качественным экраном, быстрым процессором и достойной автономностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров

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