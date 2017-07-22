Новейший инженерный образец процессора AMD Ryzen 7000 Raphael для настольных ПК с 8 ядрами Zen 4 был обнаружен в базе данных Openbenchmarking. Процессоры Ryzen 7000 "засветились" уже не раз, но последняя запись дает более подробный обзор предварительных спецификаций и все выглядит отлично для процессора AM5 следующего поколения.
Процессор AMD Ryzen 7000 'Raphael' ES для настольных ПК, который был обнаружен в базе данных Openbenchmarking, является частью Phoronix Test Suite 10.8.3, который используется на этапах проверки и тестирования. Конкретный процессор не обязательно указывает на конкретную модель, но платформа и код OPN подтверждают, что это действительно образец процессора AM5.
Итак, начиная с подробностей, конкретный процессор AMD Ryzen 7000 имеет код OPN «100-000000666» и является тем же образцом, о котором мы сообщали ранее в этом году. Конфигурация ядра также соответствует предыдущим образцам: чип использует архитектуру ядра Zen 4 с 8 ядрами и 16 потоками. Самое интересное, что этот чип работал на частоте до 5,21 ГГц, что является большим преимуществом по сравнению с существующими чипами. Просто для сравнения: самый быстрый 8-ядерный чип Zen 3, которым является Ryzen 7 5800X, имеет тактовую частоту 4,7 ГГц. Таким образом, даже в предварительном состоянии чип Zen 4 предлагает прирост тактовой частоты на 11%. Более 5 ГГц не будет сюрпризом для одноядерного процессора, поскольку AMD уже продемонстрировала прототип чипа Ryzen 7000, работающий на частоте 5 ГГц для всех ядер, еще на выставке CES 2022.
Платформа, на которой тестировался настольный процессор AMD Ryzen 7000 Raphael ES, тоже интересна сама по себе. Платформа, известная как AMD Splinter-RPL (WS22427N000 BIOS), 16 Гбайт памяти (скорее всего, DDR5, поскольку именно ее будет поддерживать AM5) и стандартная конфигурация хранилища/ОС. Еще один аспект процессора заключается в том, что он оснащен iGPU, и не просто iGPU, а с ядрами RDNA 2.
Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 7000 «Raphael» для настольных ПК будут предлагать iGPU на основе новой графической архитектуры RDNA 2. Некоторые заявляют, что этот iGPU будет иметь 2 или 4 CU, то есть 1 или 2 WGP. Конкретный iGPU указан как «GFX1036» и имеет 512 Мбайт общей памяти. Тактовая частота рассчитана на 2000 МГц, хотя в этом пока нет уверенности. iGPU имеет общий дизайн с APU AMD Rembrandt. AMD собирается представить Raphael в двух вариантах: настольном и мобильном. Настольные сохранят свое кодовое имя Raphael, а мобильные части будут переименованы в Dragon Range. Оба будут использовать один и тот же кристалл, похожий на SKU Intel Alder Lake-S (настольный) и Alder Lake-HX (мобильный). Так что вполне вероятно, что аналогичная конфигурация iGPU появится и на чипах Dragon Range.
Наконец, производительность iGPU была обнаружена в базе данных OpenBenchmarking, но она не очень полезна, поскольку тактовые частоты неизвестны. iGPU с 2-4 CU RDNA 2 сможет обеспечить производительность на уровне iGPU AMD Vega, особенно благодаря более высоким пределам TDP с чипами Ryzen 7000 Raphael, которые, как ожидается, будут представлены в вариантах на 170 Вт. С учетом сказанного, похоже, что через несколько недель AMD представит Raphael и платформу AM5 на Computex 2022.