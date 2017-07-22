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Анонсирован Motorola Moto G82: 6,6 дюймов, AMOLED, 120 Герц, Snapdragon 695, камера 50 Мп и аккумулятором на 5000 мАч

13 мая 2022, 17:31




Motorola представила Moto G82 5G, новейший 5G-смартфон компании среднего класса. Это произошло после того, как несколько месяцев назад был представлен Moto G71 5G. Телефон оснащен 6,6-дюймовым экраном Full HD+ разрешения с AMOLED матрицей и частотой обновления 120 Гц, а также новейшим процессором Snapdragon 695 с 6 Гбайт оперативной памяти. Телефон работает под управлением Android 12.

анонсирован Анонс Motorola Moto G82: 6,6 дюймов, AMOLED, 120 Герц, Snapdragon 695, камера 50 Мп и аккумулятором на 5000 мАч


Он имеет боковой сканер отпечатков пальцев, 50-мегапиксельную заднюю камеру с OIS, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, которая также обеспечивает измерение глубины резкости, а также дополнительную 2-мегапиксельную макрокамеру. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Среди других особенностей можно отметить цветовой охват 100% DCI-P3. Процессор Snapdragon 695 представляет собой 8-нм восьмиядерную мобильную платформу(два ядра по 2,2 ГГц и шесть по 1,8 ГГц Kryo 560) с графическим процессором Adreno 619L. Объем оперативной памяти - 6 Гбайт типа LPDDR4x, для хранения предусмотрено 128 Гбайт (UFS 2.2), можно добавить до 1 Тбайта с помощью карты памяти формата microSD.

анонсирован Анонс Motorola Moto G82: 6,6 дюймов, AMOLED, 120 Герц, Snapdragon 695, камера 50 Мп и аккумулятором на 5000 мАч


Размеры новинки: 160,89х74,46х7,99 мм, вес 173 грамма. Предусмотрены аудиоразъем 3,5 мм, стереодинамики, поддержка Dolby Atmos, два микрофона, корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP52. В плане коммуникаций есть: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, чип NFC и порт USB Type-C.

Moto G82 5G выпускается в цветах «Серый метеорит» и «Белая лилия» по цене 330 евро и вскоре поступит в продажу на некоторых рынках Европы. Компания также подтвердила, что модель скоро будет запущена в Латинской Америке, Азии, Индии и на Ближнем Востоке.


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