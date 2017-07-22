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OnePlus Nord 2T будет представлен 19 мая, но все его характеристики уже известны

13 мая 2022, 23:01




OnePlus подтвердила запуск Nord 2T, преемника OnePlus Nord 2, 19 мая в Европе. Это произошло после нескольких утечек данных, в которых уже были раскрыты полные характеристики и изображения смартфона. А кроме него компания также запустит в Европе OnePlus Nord CE 2 Lite 5G и OnePlus Nord Buds.

OnePlus Nord 2T будет представлен 19 мая, но все его характеристики уже известны


OnePlus заявили, что Nord 2T 5G оснащен флагманскими функциями, такими как зарядка SuperVOOC мощностью в 80 Вт, которая присутствовала в OnePlus 10 Pro 5G. В ближайшие дни официально раскроются и другие характеристики телефона.

Но интернет уже полон характеристиками будущей новинки, это 6,43-дюймовый экран Full HD+ разрешения, с AMOLED матрицей, частотой обновления 90 Гц и сканером отпечатков пальцев. Смартфон получит восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 1300 с тактовой частотой до 3 ГГц, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу, с графическим процессором ARM G77 MC9.
Предлагаться будет 8 Гбайт ОЗУ LPDDR4X с хранилищем 128 Гбайт (UFS 3.1) или 12 Гбайт ОЗУ LPDDR4X с хранилищем 256 Гбайт (UFS 3.1). Работать все будет на Android 12 с OxygenOS 12.1.

OnePlus Nord 2T будет представлен 19 мая, но все его характеристики уже известны


Снимать Nord 2T будет 50-мегапиксельную заднюю камеру с датчиком Sony IMX766, ее помогает светодиодная вспышка, оптическая стабилизация, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная монохромная камера. Спереди для селфи есть фронтальная камера на 32 МП с датчиком Sony IMX615.

По коммуникациям ожидаются: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц) 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, NavIC, чип NFC и USB Type-C. Аккумулятор получил емкость в 4500 мАч и быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт.

Ожидается, что OnePlus Nord 2T будет доступен в сером и зеленом цветах. Более ранние слухи намекали на цену в 399 долларов за модель на 8 Гбайт + 128 Гбайт.

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