РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Детали игровой NVIDIA "GeForce RTX 40": вдвое больше ROP, огромный кэш L2 и на 50% больше блоков FP32, тензорных ядра 4-го поколения и RT-ядра 3-го поколения

14 мая 2022, 08:45




Недавно были раскрыты подробности о игровом графическом процессоре NVIDIA Ada Lovelace, который будет работать на видеокартах серии GeForce RTX 40. Новая информация поступила от Kopte7kimi и рассказывает в том числе о блок-схеме архитектуры следующего поколения. Известны конкретные конфигурации, которые будут использоваться в SKU следующего поколения серии AD10* для видеокарт серии GeForce RTX 40, а также спецификации этой линейки.

Детали игровой NVIDIA


Начиная с конфигурации графического процессора, Kopite7kimi сравнивает лучший графический процессор AD102 с другими графическими процессорами «зеленой команды», такими как Ampere GA102 и Turing TU102. Графический процессор NVIDIA Ada Lovelace AD102 будет иметь до 12 GPC (кластеров обработки графики). Это на 70 % больше, чем в GA102, где их всего 7. Каждый GPU будет состоять из 6 TPC и 2 SM, что соответствует конфигурации существующего чипа. Каждый SM (потоковый мультипроцессор) будет содержать четыре подъядра, что также соответствует графическому процессору GA102. Что изменилось, так это конфигурация ядра FP32 и INT32. Каждое подъядро будет включать 128 блоков FP32, но общее количество блоков FP32+INT32 увеличится до 192. Это связано с тем, что блоки FP32 не используют то же подъядро, что и блоки IN32. 128 ядер FP32 отделены от 64 ядер INT32.

Таким образом, каждое подъядро будет состоять из 128 блоков FP32 плюс 64 блока INT32, всего 192 блока. Каждый SM будет иметь в общей сложности 512 модулей FP32 плюс 256 модулей INT32, всего 768 модулей. А поскольку всего имеется 24 модуля SM (по 2 на GPC), мы рассматриваем 12 288 модулей FP32 и 6 144 модуля INT32, что в сумме составляет 18 432 ядра. Это на 50 % больше ядер (FP32+INT32) и на 33 % больше потоков по сравнению с графическим процессором GA102.

Детали игровой NVIDIA


Переходя к кешу, это еще один сегмент, в котором NVIDIA дала большой прирост по сравнению с существующими графическими процессорами Ampere. Графические процессоры Ada Lovelace будут иметь 192 КБ кэш-памяти L1 на SM, что на 50% больше, чем у Ampere. Это в общей сложности 4,5 МБ кэш-памяти L1 на топовом графическом процессоре AD102. Кэш L2 будет увеличен до 96 МБ, как упоминалось в утечках. Это в 16 раз больше, чем у графического процессора Ampere, который содержит всего 6 МБ кэш-памяти второго уровня. Кэш будет общим для GPU.

Наконец, у нас есть ROP, которые также увеличены до 32 на GPC, что в 2 раза больше, чем у Ampere. Вы видите до 384 ROP на флагмане следующего поколения против всего 112 на самом быстром графическом процессоре Ampere, RTX 3090 Ti. Также будут добавлены новейшие ядра Tensor 4-го поколения и RT (Raytracing) 3-го поколения, встроенные в графические процессоры Ada Lovelace, которые помогут поднять производительность DLSS и трассировки лучей на новый уровень. В целом, графический процессор Ada Lovelace AD102 предлагает:

  • В два раза больше GPC (по сравнению с Ampere)

  • На 50% больше ядер (по сравнению с Ampere)

  • На 50 % больше кэш-памяти L1 (по сравнению с Ampere)

  • В 16 раз больше кэш-памяти L2 (по сравнению с Ampere)

  • Удваивание ROP (по сравнению с Ampere)

  • Тензорные ядра 4-го поколения и RT-ядра 3-го поколения


    • Обратите внимание, что тактовые частоты, которые, как говорят, находятся в диапазоне 2-3 ГГц, здесь не учитываются, поэтому они также будут играть важную роль в повышении производительности на ядро ​​по сравнению с Ampere. Ожидается, что видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 40 с игровыми графическими процессорами Ada Lovelace следующего поколения будут выпущены во второй половине 2022 года и, как сообщается, будут использовать тот же технологический узел TSMC 4N, что и графический процессор Hopper H100.


    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

    Читайте также:

  • NVIDIA представит «последние продукты для геймеров» 23 мая на Computex
  • Официально представлены видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT
  • Первые тесты Intel Arc A370M: новинка сравнима с GeForce RTX 3050
  • APU AMD Phoenix RDNA3 может быть сравнима по производительности с мобильным GeForce RTX 3060
  • Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6950XT GAMING поставляется с гораздо большим кулером

    • предыдущая новость
    OnePlus Nord 2T будет представлен 19 мая, но все его характеристики уже известны

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+: как предшественник, но лучше
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшие игровые ноутбуки Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    14 мая, 2022

    Детали игровой NVIDIA "GeForce RTX 40": вдвое больше ROP, огромный кэш L2 и на 50% больше блоков FP32, тензорных ядра 4-го поколения и RT-ядра 3-го поколения

    13 мая, 2022

    OnePlus Nord 2T будет представлен 19 мая, но все его характеристики уже известны

    Анонсирован Motorola Moto G82: 6,6 дюймов, AMOLED, 120 Герц, Snapdragon 695, камера 50 Мп и аккумулятором на 5000 мАч

    Новые утечки о AMD Ryzen 7000 Raphael: 8 ядер Zen 4, тактовая частота до 5,2 ГГц, встройка RDNA 2 GFX1036 с частотой 2,0 ГГц

    19 мая представят Vivo S15 Pro с AMOLED-дисплеем на 6.56 дюйма, FHD+ 120 Гц, Dimensity 8100 и Vivo S15 на Snapdragon 870

    12 мая, 2022

    Анонсированы наушники Sony WH-1000XM5 с шумоподавлением

    NVIDIA представит «последние продукты для геймеров» 23 мая на Computex

    Похоже, что iPhone 15 откажется от порта Lightning в пользу USB Type-C, как утверждают аналитики

    В сеть попали рендеры, раскрывающие дизайн Samsung Galaxy Z Flip4

    Выпущен Google Pixel 6a: 6,1-дюймовым OLED-дисплей, чипсетом Tensor и ценой 449 долларов

    11 мая, 2022

    Запуск Infinix Note 12i: 90 Гц, камера 50 Мп и аккумулятор на 5000 мАч

    Apple объявили о прекращении выпуска iPod, производившихся уже более 20 лет

    10 мая, 2022

    Intel представляет 16-ядерные мобильные процессоры Alder Lake-HX для энтузиастов

    Официально представлены видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT

    ASUS представила новые модели Zenbook и VivoBook 2022 года

    Тизер смартфона Hisense A9 раскрывает новые функции модели с дисплеем E-ink

    Samsung Galaxy S23 Ultra может получить 200-мегапиксельный датчик камеры

    9 мая, 2022

    Первые тесты Intel Arc A370M: новинка сравнима с GeForce RTX 3050

    APU AMD Phoenix RDNA3 может быть сравнима по производительности с мобильным GeForce RTX 3060

    Официально анонсирован бюджетный Vivo Y15c: 6.5 дюймов, HD+, Helio P35 и батарея на 5000 мАч

    ССЫЛКИ