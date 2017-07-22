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Bloomberg: Apple тестирует iPhone с портом USB Type-C

14 мая 2022, 16:41




Согласно новому отчету Bloomberg от Марка Гурмана, Apple тестирует iPhone, в которых порт Lightning заменен на USB Type-C. Изменение будет значительным, хотя и не совсем неожиданным. Apple уже переключила iPad Pro, iPad Air, а также iPad Mini на USB Type-C. Кроме того, в сентябре ЕС ясно дал понять, что многие устройства, в том числе смартфоны, должны иметь порты USB-C.

Bloomberg: Apple тестирует iPhone с портом USB Type-C


Эти данные следуют после твитов известного аналитика Apple Минг-Чи Куо, который сообщал, что Apple перейдет на USB Type-C во второй половине 2023 года, когда ожидается следующая линейка iPhone. Так что переход Apple на USB Type-C вряд ли произойдет раньше 2023 года. Кроме того, похоже, что Apple тестирует адаптер USB Type-C на Lightning, чтобы ее новые и старые продукты могли работать вместе.

"Мой последний опрос показывает, что в 2023 году новый iPhone откажется от порта Lightning и переключится на порт USB Type-C. USB Type-C может улучшить скорость передачи и зарядки iPhone в аппаратном обеспечении, но окончательные детали спецификации по-прежнему зависят от поддержки iOS."

- Минг-Чи Куо (@mingchikuo)

По сообщениям Гурмана, в последние годы Apple работала над iPhone без разъема для зарядки, но последний отчет от него указывает на то, что iPhone без порта появится не скоро.


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