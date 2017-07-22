Во время конференции Google I/O компания официально подтвердила, что работает над умными часами, которые будут выпущены в течение пары месяцев. Тем не менее, технический гигант не очень подробно рассказывал о деталях, поэтому по ним осталось много вопросов.
Сообщается, что Google Pixel Watch используют чип Exynos 2018 года. К счастью, источники 9to5Google узнали, что часы будут работать на SoC Exynos 9110. Для контекста это чипсет 2018 года, основанный на 10-нм техпроцессе с двумя ядрами Cortex-A53. Более поздней альтернативой может стать платформа Exynos W920, используемая в серии Galaxy Watch4. Он использует гораздо более эффективный 5-нм техпроцесс и имеет значительно более мощные ядра Cortex-A55.
Так почему же Google делает ставку на старое оборудование для своего продукта 2022 года? Что ж, согласно источникам, поисковый гигант работает над Pixel Watch уже пару лет, и все разработки основаны на более старом чипе. Переход на более новую платформу задержит выпуск часов еще больше.
Кроме того, Samsung, возможно, пока не продает свою SoC W920 третьим сторонам, и неясно, когда Google сможет заполучить указанный чип.
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