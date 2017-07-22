Эта неделя является Международной неделей дисплеев, и китайский производитель дисплеев BOE Display не пропустил ее и продемонстрировал 95-дюймовый 8K OLED-дисплей.
Хотя в настоящее время дисплеи с разрешением 8K не входят в число продаваемых смарт-телевизоров, BOE, вероятно, предвидит распространение дисплеев с разрешением 8K в ближайшем будущем. Дисплей 8K имеет разрешение до 7680×4320 пикселей. Он также имеет коэффициент контрастности дисплея 1000000:1, а также поддерживает частоту обновления 120 Гц и у него широкая цветовая гамма DCI-P3 99%.
В новом 95-дюймовом OLED-экране используется технология, основанная на конструкции прозрачных емкостных пикселей, которая эффективно улучшает светосилу задней панели. Телевизор также имеет ультратонкую рамку. При условии обеспечения высокой скорости зарядки и высокой однородности объединительной платы пиковая яркость дисплея может достигать 800 нит, а средняя яркость составляет 150 нит, что считается отличным в отрасли уровнем.
Кроме того, интеллектуальный дисплей оснащен алгоритмом HDR, основанным на эффекте «настоящего черного» OLED-дисплея. Это позволяет ему достигать сверхвысоких коэффициентов контрастности и глубины цвета 10 бит.
В 95-дюймовом OLED-дисплее используется технология оксидной объединительной платы BOE OLED, основанная на ряде технологий, таких как технология сверхтолстого осаждения металла, технология травления глубоких отверстий и оптимизация структуры оксидного TFT. Он оснащен алгоритмом компенсации для улучшения однородности и стабильности сверхбольшого OLED-дисплея с разрешением 8K, а также для достижения желаемого качества и предотвращения смазывания изображений, движущихся по дисплею с высокой скоростью.
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