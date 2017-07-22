Samsung готовится представить свои смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 в конце этого года. Несколько дней назад в сеть попали несколько рендеров, на которых изображен дизайн смартфона, а также информация о дисплее и размерах. Последняя утечка предполагает характеристики камеры будущего Galaxy Z Fold4.
Согласно сообщению Ice Universe, Samsung Galaxy Z Fold4 будет оснащен тройной камерой, состоящей из 50-мегапиксельной основной камеры, 12-мегапиксельного сверхширокоугольного датчика и 12-мегапиксельного телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом. Напоминаем, что Z Fold3 оснащен тройной 12-мегапиксельной задней камерой, в том числе телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом.
Также утверждается, что объектив с 3-кратным зумом на складной модели станет «самой мощной камерой с 3-кратным увеличением», даже более продвинутой, чем у S22 Ultra. Это захватывающее и сильное утверждение. Следовательно, мы можем увидеть какую-то новую технологическую реализацию в телеобъективе устройства.
Предыдущие утечки указывают на то, что Galaxy Z Fold4 будет иметь 7,6-дюймовый складной AMOLED-экран с соотношением сторон 23:9, 6,2-дюймовый защитный дисплей, питание от процессора Snapdragon 8 Gen 1+ SoC и аккумулятор емкостью 4400 мАч с поддержкой проводного подключения мощностью 25 Вт. зарядка и беспроводная зарядка.