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Samsung Galaxy Z Fold4 получит значительное улучшение камеры

15 мая 2022, 09:14




Samsung готовится представить свои смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 в конце этого года. Несколько дней назад в сеть попали несколько рендеров, на которых изображен дизайн смартфона, а также информация о дисплее и размерах. Последняя утечка предполагает характеристики камеры будущего Galaxy Z Fold4.

Samsung Galaxy Z Fold4 получит значительное улучшение камеры


Согласно сообщению Ice Universe, Samsung Galaxy Z Fold4 будет оснащен тройной камерой, состоящей из 50-мегапиксельной основной камеры, 12-мегапиксельного сверхширокоугольного датчика и 12-мегапиксельного телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом. Напоминаем, что Z Fold3 оснащен тройной 12-мегапиксельной задней камерой, в том числе телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом.

Также утверждается, что объектив с 3-кратным зумом на складной модели станет «самой мощной камерой с 3-кратным увеличением», даже более продвинутой, чем у S22 Ultra. Это захватывающее и сильное утверждение. Следовательно, мы можем увидеть какую-то новую технологическую реализацию в телеобъективе устройства.

Предыдущие утечки указывают на то, что Galaxy Z Fold4 будет иметь 7,6-дюймовый складной AMOLED-экран с соотношением сторон 23:9, 6,2-дюймовый защитный дисплей, питание от процессора Snapdragon 8 Gen 1+ SoC и аккумулятор емкостью 4400 мАч с поддержкой проводного подключения мощностью 25 Вт. зарядка и беспроводная зарядка.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. У корейцев получился очень достойный планшет с целым набором полезных функций, удобным и практичным дизайном, качественным экраном, быстрым процессором и достойной автономностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров

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