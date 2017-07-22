В рамках международной выставки SID Display Week 2022, компания AUO продемонстрировала новые дисплеи, предлагающие сверхвысокую частоту обновления 480 Гц, причем как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков.
AUO представляет новые дисплеи для ноутбуков и настольных компьютеров следующего поколения с исключительной частотой обновления 480 Гц. Компания продемонстрировала новую линейку мониторов с экраном 24 дюйма и частотой 480 Гц и с такой же частотой обновления, но для ноутбуков. Два новых дисплея обеспечивают разрешение 1920 x 1080 пикселей и среднее время отклика 1 мс. Уникальность дисплеев от AUO заключается в том, что они используют технологию Twisted Nematic или TN.
AUO использует технологию, которая используется уже не так широко, как раньше, что поначалу кажется странным выбором для производителя. Большинство мониторов перешли с технологии панелей TN и сосредоточились на технологиях панелей OLED, VA и IPS. Технология панели TN намного легче обеспечивает более высокую частоту обновления, чем другие технологии, поэтому, возможно, компания решила использовать ее вместо других из-за простоты производства и гарантии самой высокой частоты обновления для потребителей.
Панели AUO TN для настольных ПК и ноутбуков ориентированы на геймеров, которым приоритетна высокая частота обновления, а качество самого изображения - уже во вторую очередь. Вы можете увидеть настольную модель, демонстрирующую кадры из Counter-Strike: Global Offensive. Есть вероятность, что производитель выбрал эту игру для корректного отображения модели рабочего стола, поскольку для игры требуется быстрое время отклика, высокая частота обновления и уменьшенная задержка ввода.
AUO еще не раскрыла спецификации продукта или дополнительную информацию о своих двух новых дисплеях. Ожидается, что дисплеи появятся на рынке к концу года. На презентации также показана адаптивная мини-светодиодная панель, или AmLED, которая идеально подходит для создания контента, графики и игр. 16-дюймовую панель QHD AMOLED компания будет использовать в ноутбуках, ориентированных на игры. Другими важными моментами были встроенные камеры в панели ноутбуков, цветные дисплеи ChLC для планшетов и многое другое.
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