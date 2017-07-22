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Игровые видеокарты Intel Arc для ПК подтверждены последними драйверами: в линейка будут модели A310, A380, A580, A750, A770, Pro A40, Pro A50

15 мая 2022, 19:14




Игровые видеокарты Intel Arc Alchemist для настольных ПК были подтверждены в последней версии драйверов графических процессоров. Драйвер 30.0.101.1732 обеспечивает поддержку новых игр и оптимизацию для мобильных графических процессоров Arc A-серии, таких как Arc A370M и Arc A350M, но также раскрывает карты для настольных ПК и их наименования.

Графические карты Intel Arc серии A для ПК включают в себя модели A310, A380, A580, A770 и два варианта Alchemist серии Pro.
Модельный ряд в значительной степени подтверждает то, о чем мы уже слышали, но на этот раз он исходит непосредственно от Intel. В драйверах отсутствует несколько вариантов, таких как Arc A350, но он может быть выпущен позже, поэтому к перечисленным картам добавляется предварительная поддержка.

Игровые видеокарты Intel Arc для ПК подтверждены последними драйверами: в линейка будут модели A310, A380, A580, A750, A770, Pro A40, Pro A50


В линейку Arc Alchemist войдет флагманский Arc A770, который будет оснащен полноценным графическим процессором Arc ACM-G10 с 32 ядрами Xe и 256-битным интерфейсом шины. В предыдущем слухе говорилось, что Arc A770 будет поставляться с меньшим объемом памяти, и похоже, что это был совершенно другой SKU, поскольку он будет иметь варианты с 16 Гбайт и 8 Гбайт. Основные характеристики останутся прежними.

Двигаясь дальше, у нас есть Arc A750 и Arc A580 среднего уровня. Эти карты, вероятно, будут конкурировать с линейкой NVIDIA GeForce RTX 3060 и, как ожидается, будут иметь 24 ядра Xe (3072 ALU) и 16 ядер Xe (2048 ALU) соответственно. Ожидается, что Arc A750 будет оснащен 8 Гбайт памяти (256-бит), но он также может быть оснащен 12 Гбайт памяти (192-битная шина), если планирует конкурировать с серией 3060. Ожидается, что Arc A580 будет иметь 8 Гбайт памяти.

Что касается линейки начального уровня, ожидается, что у Intel будет три предложения: Arc A380, A350 и A310. Модели, вероятно, будут иметь 8, 6 и 4 процессора Xe-Core, причем топовый вариант будет иметь 6 Гбайт памяти GDDR6 (96-разрядная версия), а две другие модели - 4 Гбайт памяти GDDR6 (64-разрядная версия). Линейка начального уровня будет конкурировать с предложениями NVIDIA 3050 и AMD Navi 24. В дополнение к игровым вариантам у Intel также будет два варианта Pro: Arc A50 и Arc A40. Первый может использовать графический процессор ACM-G10, а второй - графический процессор ACM-G11.

Игровые видеокарты Intel Arc для ПК подтверждены последними драйверами: в линейка будут модели A310, A380, A580, A750, A770, Pro A40, Pro A50


  • Arc A770: графический процессор ACM-G10, до 16 Гбайт памяти (быстрее, чем RTX 3060 Ti)

  • Arc A750: графический процессор ACM-G10, до 12 Гбайт памяти (быстрее, чем RTX 3060)

  • Arc A580: графический процессор ACM-G10, до 8 Гбайт памяти (на уровне RTX 3060)

  • Arc A380: графический процессор ACM-G11, до 6 Гбайт памяти (быстрее, чем RTX 3050)

  • Arc A350: графический процессор ACM-G11, до 4 Гбайт памяти (на уровне RTX 3050)

  • Arc A310: графический процессор ACM-G11, до 4 Гбайт памяти (быстрее, чем RX 6400)


    • Наконец, есть одна модель, которая до сих пор не подтверждена, и это Intel Arc A780. Мы не знаем, что она предложит по сравнению с уже флагманской конфигурацией A770, но это вполне может быть модель «Limited Edition».

    Intel недавно подтвердила, что из-за неготовности программных драйверов и блокировок из-за COVID, влияющих на цепочку поставок, им пришлось перенести линейку карт Arc для настольных ПК на конец лета 2022 года. Единственными графическими процессорами, доступными во всем диапазоне Arc, являются A370M и Arc A350M для ноутбуков, а также для определенных рынков, таких как Южная Корея и Азиатско-Тихоокеанский регион. Ожидается, что Intel выпустит свои мобильные графические процессоры в других регионах к концу второго квартала 2022 года.


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