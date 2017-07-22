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Honor Magicbook 14 2022 сможет работать до 20 часов от батареи

15 мая 2022, 20:30




Ранее Honor сообщала, что компания перенесет Magic OS, собственный пользовательский интерфейс рабочего стола на Windows. Заявлено, что этот новый пользовательский интерфейс отличается более четким внешним видом, повышенным временем автономной работы и полной интеграцией с будущими ноутбуками и смартфонами Honor.

И похоже, что проект скоро принесет свои плоды, так как бренд официально объявил, что компания анонсирует Honor Magicbook 14 2022, первый ноутбук Honor с MagicOS для Windows.

Honor Magicbook 14 2022 сможет работать до 20 часов от батареи


Компания официально объявила дату запуска Honor Magicbook 14 2022 года в своей профиле в китайской социальной сети Weibo. Honor открыто сообщала, что устройство будет обладать исключительной выносливостью, компания утверждает, что Honor Magicbook 14 может работать до 20 часов без подзарядки, что довольно смело, учитывая, что единственная другая компания, которая заявляет такое же время автономной работы, это Apple с их Macbook на базе M1.

Honor утверждает, что эта исключительная автономность является результатом работы ее новой MagicOS для Windows, которая включает новую функцию под названием «OS Turbo». Благодаря OS Turbo ноутбуки Honor лучше оптимизированы с точки зрения энергоэффективности. Компания утверждает, что новейший Honor Magicbook 14 2022 может снизить энергопотребление в два раза благодаря OS Turbo.

Honor Magicbook 14 2022 сможет работать до 20 часов от батареи


Что касается аппаратного обеспечения Honor Magicbook 14 2022, ITHome сообщает, что Honor Magicbook 14 2022 будет оснащен новейшими процессорами Intel Core i5 и i7 12-го поколения с дополнительной выделенной видеокартой от Nvidia, которая может быть либо графическим процессором Nvidia MX550, либо графический процессор Nvidia RTX 2050 в зависимости от ваших предпочтений.


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