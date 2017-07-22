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Представлена Яндекс.Станция 2, что нового и где купить?

17 мая 2022, 19:45




Сегодня была представлена Яндекс.Станция второго поколения. Пусть новинка и похожа на предшественника, но, по заверениям разработчиков, изменения есть и значительные. Информация о второй Яндекс Станции появилась еще зимой, но с тех пор не было слышно каких-либо новостей про нее. Было известно лишь то, что первую Яндекс.Станцию успели снять с производства. Поэтому вполне логично, что настало время нового поколения с новыми возможностями. Что же, собственно, в ней нового, сколько стоит и где уже можно сделать предзаказ?

Представлена Яндекс.Станция 2, что нового и где купить?


Первая Станция работает без запинок, но ее дизайн уже несколько устарел и был переработан для новой версии. Она все еще узнаваема по очертаниям, но вместо ручки «крутилки» сверху теперь световая LED-панель, которая заодно выполняет задачу ночника, работая в трех режимах: лава, ночник и свеча. Анимация подстраивается под воспроизводимую музыку. Также LED панель отображает анимации во время разговоров с Алисой. Управляется колонка посредством касаний: так регулируются громкость, переключаются треки, активируется Алиса и т.д.

Теперь колонка работает с протоколом управления ZigBee, что позволит прокачать работу с умным домом, теперь это возможно и без доступа в интернет, то есть она не будет "напрягать" домашний роутер. Правда, сама Яндекс.Станция все таки должна быть подключена к Wi-Fi. Зато ZigBee позволит быстро подключать устройства, увеличит расстояние взаимодействия и снизит энергопотребление.

Представлена Яндекс.Станция 2, что нового и где купить?


Одно из нововведений выглядит странновато, мощность колонки понизилась с 50 до 30 Ватт. Теперь тут два стереодинамика вместо трех, но в конструкцию добавлена апериодическая решетка, которая уменьшает искажения звука, а технология Room Correction подстроит звук под помещение. Под нож пошли и микрофоны, теперь их не 7, а 4, но колонка должна хорошо слышать вас и так.

Цена на Яндекс.Станцию 2 составит 16 990 рублей, а с комплектом устройств (умная лампа, беспроводная кнопка, датчики движения и освещения, температуры и влажности) - 18 990 рублей. Заказать ее можно на Яндекс Маркете. Колонка будет доступна в четырех цветах: антрацит, кобальт, песочный и медный.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Jabra Elite 4 Active. За 10 000 рублей Jabra Elite 4 Active предлагают хорошо сбалансированный звук, адекватную работу функции активного шумоподавления и отличную автономность. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только".

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