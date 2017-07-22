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Серия HONOR 70 с 54-мегапиксельной камерой будет представлена 30 мая

18 мая 2022, 10:46




Сегодня компания HONOR подтвердила выпуск смартфонов серии HONOR 70 в Китае 30 мая. Преемник прошлогодней серии HONOR 60 получит аналогичные двойные вырезы для камеры, но тизерное видео подтверждает наличие новой основной задней камеры с разрешением 54 МП, сенсором 1/1,49″ с диафрагмой f/1,9 по сравнению с камерой 108 МП в предшественнике. Говорят, что используется специальный датчик Sony.

Серия HONOR 70 с 54-мегапиксельной камерой будет представлена 30 мая


Телефон будет оснащен тройными тыльными камерами, они будут включать в себя сверхширокоугольную камеру и модуль с измерением глубины резкости. Тизер показывает узоры на спине, которые меняют цвет, когда свет падает под определенным углом. Судя по онлайн-листингам, ожидаются HONOR 70, HONOR 70 Pro и топовая модель HONOR 70 Pro+.

Серии HONOR 50 и HONOR 60 были запущены с Snapdragon 778G, а HONOR 60 Pro полчил Snapdragon 778G Plus. Ожидается, что серия HONOR 70 будет оснащена SoC Snapdragon 7 Gen 1, которая должна быть представлена ​​позже на этой неделе. Также новинки получат 6,67-дюймовый OLED-экран с Full HD+ разрешением, частотой в 120 Гц, аккумулятор емкостью 4800 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью до 100 Вт.

По словам генерального директора HONOR Джорджа Чжао, серия HONOR 70 будет включать в себя очень важные функции с точки зрения дизайна, фотографии, производительности, видеоблоггинга и всестороннего опыта.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. У корейцев получился очень достойный планшет с целым набором полезных функций, удобным и практичным дизайном, качественным экраном, быстрым процессором и достойной автономностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров

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