Сегодня компания HONOR подтвердила выпуск смартфонов серии HONOR 70 в Китае 30 мая. Преемник прошлогодней серии HONOR 60 получит аналогичные двойные вырезы для камеры, но тизерное видео подтверждает наличие новой основной задней камеры с разрешением 54 МП, сенсором 1/1,49″ с диафрагмой f/1,9 по сравнению с камерой 108 МП в предшественнике. Говорят, что используется специальный датчик Sony.
Телефон будет оснащен тройными тыльными камерами, они будут включать в себя сверхширокоугольную камеру и модуль с измерением глубины резкости. Тизер показывает узоры на спине, которые меняют цвет, когда свет падает под определенным углом. Судя по онлайн-листингам, ожидаются HONOR 70, HONOR 70 Pro и топовая модель HONOR 70 Pro+.
Серии HONOR 50 и HONOR 60 были запущены с Snapdragon 778G, а HONOR 60 Pro полчил Snapdragon 778G Plus. Ожидается, что серия HONOR 70 будет оснащена SoC Snapdragon 7 Gen 1, которая должна быть представлена позже на этой неделе. Также новинки получат 6,67-дюймовый OLED-экран с Full HD+ разрешением, частотой в 120 Гц, аккумулятор емкостью 4800 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью до 100 Вт.
По словам генерального директора HONOR Джорджа Чжао, серия HONOR 70 будет включать в себя очень важные функции с точки зрения дизайна, фотографии, производительности, видеоблоггинга и всестороннего опыта.