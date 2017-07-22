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NVIDIA наконец-то выпустит GeForce GTX 1630, преемника GT 1030: производительность выше, чем у 1050 Ti

18 мая 2022, 13:25




Рынок видеокарт начального уровня был довольно странным, реальная конкуренция отсутствовала, появлялись интересные интегрированные решения, которые давили на этот сегмент. С учетом этого, AMD действительно попыталась возродить этот сегмент с помощью видеокарт серии Radeon RX 6500/6400 на базе Navi 24, но с довольно тусклым набором функций они были встречены с критикой. NVIDIA также пыталась выпустить собственные решения начального уровня в семействе GeForce 16, но они уже устарели. Основываясь на новых отчетах, похоже, что NVIDIA наконец-то собирается предложить преемника своей видеокарты GT 1030 - GeForce GTX 1630.

NVIDIA наконец-то выпустит GeForce GTX 1630, преемника GT 1030: производительность выше, чем у 1050 Ti


Пока точных характеристик видеокарты нет, ожидается, что карта будет позиционироваться на фоне линейки Navi 24 начального уровня и предлагать производительность, близкую к GeForce GTX 1650. Она должна быть немного быстрее, чем видеокарта AMD Radeon RX 6400. Очевидно, что вы не получите тот же уровень производительности, что и у RTX 3050, стоимость которого начинается с 249 долларов США (рекомендованная производителем розничная цена), но похоже, что NVIDIA может рассмотреть вопрос о цене 150 долларов США для нового варианта, учитывая, что GTX 1650 уже продается по цене 190 долларов США.

Что касается технических характеристик, то NVIDIA GeForce GTX 1630 по-прежнему может превосходить GPU Turing TU117 с 4 Гбайт памяти, работающей через 128-битную шину. Мы не можем точно сказать, будет ли эта карта по-прежнему оснащена памятью GDDR6 или GDDR5, поскольку GTX 1650 SKU самого начального уровня имеет память GDDR5.

GeForce GTX 1630 также будет иметь TDP менее 75 Вт и не получит поддержку трассировки лучей или DLSS. Тем не менее, NVIDIA включила трассировку лучей для графических процессоров без ядра RT, но производительность не будет близкой к играбельной даже при самом низком возможном разрешении. При правильной цене GeForce GTX 1630 может стать популярной видеокартой, например, для интернет-кафе или как народная бюджетная видеокарта. Дата запуска неизвестна, но это может быть тихий запуск или мы сможем увидеть некоторые модели на Computex 2022.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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