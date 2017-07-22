Рынок видеокарт начального уровня был довольно странным, реальная конкуренция отсутствовала, появлялись интересные интегрированные решения, которые давили на этот сегмент. С учетом этого, AMD действительно попыталась возродить этот сегмент с помощью видеокарт серии Radeon RX 6500/6400 на базе Navi 24, но с довольно тусклым набором функций они были встречены с критикой. NVIDIA также пыталась выпустить собственные решения начального уровня в семействе GeForce 16, но они уже устарели. Основываясь на новых отчетах, похоже, что NVIDIA наконец-то собирается предложить преемника своей видеокарты GT 1030 - GeForce GTX 1630.
Пока точных характеристик видеокарты нет, ожидается, что карта будет позиционироваться на фоне линейки Navi 24 начального уровня и предлагать производительность, близкую к GeForce GTX 1650. Она должна быть немного быстрее, чем видеокарта AMD Radeon RX 6400. Очевидно, что вы не получите тот же уровень производительности, что и у RTX 3050, стоимость которого начинается с 249 долларов США (рекомендованная производителем розничная цена), но похоже, что NVIDIA может рассмотреть вопрос о цене 150 долларов США для нового варианта, учитывая, что GTX 1650 уже продается по цене 190 долларов США.
Что касается технических характеристик, то NVIDIA GeForce GTX 1630 по-прежнему может превосходить GPU Turing TU117 с 4 Гбайт памяти, работающей через 128-битную шину. Мы не можем точно сказать, будет ли эта карта по-прежнему оснащена памятью GDDR6 или GDDR5, поскольку GTX 1650 SKU самого начального уровня имеет память GDDR5.
GeForce GTX 1630 также будет иметь TDP менее 75 Вт и не получит поддержку трассировки лучей или DLSS. Тем не менее, NVIDIA включила трассировку лучей для графических процессоров без ядра RT, но производительность не будет близкой к играбельной даже при самом низком возможном разрешении. При правильной цене GeForce GTX 1630 может стать популярной видеокартой, например, для интернет-кафе или как народная бюджетная видеокарта. Дата запуска неизвестна, но это может быть тихий запуск или мы сможем увидеть некоторые модели на Computex 2022.
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