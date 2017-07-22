Новейший и самый мощный чип Apple M1 Ultra в Mac Studio достаточно быстр, чтобы справиться с потребностями в обработке и графике. Ранее уже публиковались тесты M1 Ultra и их сравнение с 28-ядерным Intel Mac Pro и другими машинами. Тем не менее, недавно была проведена новая серия тестов в реальных условиях.
Apple анонсировала новый чип M1 Ultra с запуском новой линейки продуктов Mac Studio. Хотя его можно рассматривать как две модели Mac mini, поставленные друг на друга, настоящая звезда шоу находится внутри. Mac Studio спроектирован так, чтобы машина не нагревалась. M1 Ultra можно описать как два чипа M1 Max объединенных в единое целое.
Тесты проводились Engadget, вместо того, чтобы самим разрабатывать тесты, они советовались со своими читателями, чтобы составить список сложных задач, которые они выполняют в своей повседневной жизни. Затем издание могло бы специально создать сравнительный тест между чипами M1 Ultra и M1 Max.
M1 Ultra объединяет два чипа M1 Max вместе, чтобы получить процессор с 20 ядрами ЦП и 64 ядрами графического процессора, а также до 128 Гбайт оперативной памяти, и это один из самых быстрых процессоров. Был составлен список, включая Adobe Lightroom и Premiere Pro, Davinci Resolve и Fusion, 3D-моделирование в Blender, тесты машинного обучения, такие как TensorFlow и Pytorch и даже некоторые игры.
В результате сравнения был сделан вывод, что M1 Ultra в Mac Studio в два раза быстрее чипа M1 Max. Это неудивительно, поскольку предыдущая версия состоит из двух чипов M1 Max, объединенных в единый SoC. С точки зрения графического процессора различия не были пропорциональны, поскольку M1 Ultra показал прирост только от 40 до 80 процентов. Однако когда дело доходит до рендеринга видео, чип M1 Ultra работает как чемпион.
M1 Ultra работает лучше всего, когда его аппаратные ускорители могут работать для определенных задач, а именно рендеринга видео и обработки AI. В тесте, обрабатывающем сразу десять видеоклипов 8K, M1 Ultra справился с задачей всего за 29 секунд. Это было примерно в два раза быстрее, чем у ПК, который имел 16-ядерный процессор AMD 5950X и видеокарту Nvidia RTX 3080 Ti.