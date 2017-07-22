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Последние тесты показывали, что чип Apple M1 Ultra на 40-80 процентов быстрее, чем M1 Max

18 мая 2022, 20:09




Новейший и самый мощный чип Apple M1 Ultra в Mac Studio достаточно быстр, чтобы справиться с потребностями в обработке и графике. Ранее уже публиковались тесты M1 Ultra и их сравнение с 28-ядерным Intel Mac Pro и другими машинами. Тем не менее, недавно была проведена новая серия тестов в реальных условиях.

Apple анонсировала новый чип M1 Ultra с запуском новой линейки продуктов Mac Studio. Хотя его можно рассматривать как две модели Mac mini, поставленные друг на друга, настоящая звезда шоу находится внутри. Mac Studio спроектирован так, чтобы машина не нагревалась. M1 Ultra можно описать как два чипа M1 Max объединенных в единое целое.

Последние тесты показывали, что чип Apple M1 Ultra на 40-80 процентов быстрее, чем M1 Max


Тесты проводились Engadget, вместо того, чтобы самим разрабатывать тесты, они советовались со своими читателями, чтобы составить список сложных задач, которые они выполняют в своей повседневной жизни. Затем издание могло бы специально создать сравнительный тест между чипами M1 Ultra и M1 Max.

M1 Ultra объединяет два чипа M1 Max вместе, чтобы получить процессор с 20 ядрами ЦП и 64 ядрами графического процессора, а также до 128 Гбайт оперативной памяти, и это один из самых быстрых процессоров. Был составлен список, включая Adobe Lightroom и Premiere Pro, Davinci Resolve и Fusion, 3D-моделирование в Blender, тесты машинного обучения, такие как TensorFlow и Pytorch и даже некоторые игры.

В результате сравнения был сделан вывод, что M1 Ultra в Mac Studio в два раза быстрее чипа M1 Max. Это неудивительно, поскольку предыдущая версия состоит из двух чипов M1 Max, объединенных в единый SoC. С точки зрения графического процессора различия не были пропорциональны, поскольку M1 Ultra показал прирост только от 40 до 80 процентов. Однако когда дело доходит до рендеринга видео, чип M1 Ultra работает как чемпион.

Последние тесты показывали, что чип Apple M1 Ultra на 40-80 процентов быстрее, чем M1 Max


M1 Ultra работает лучше всего, когда его аппаратные ускорители могут работать для определенных задач, а именно рендеринга видео и обработки AI. В тесте, обрабатывающем сразу десять видеоклипов 8K, M1 Ultra справился с задачей всего за 29 секунд. Это было примерно в два раза быстрее, чем у ПК, который имел 16-ядерный процессор AMD 5950X и видеокарту Nvidia RTX 3080 Ti.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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