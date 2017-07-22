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Обнародованы характеристики POCO X4 GT: 144 Гц, Dimensity 8100, зарядка 67 Вт и многое другое

19 мая 2022, 14:39




Сообщается, что будущий смартфон POCO X4 GT находится в разработке. Список базы данных IMEI показал номер модели - 22041216G. Устройство представляет собой переименованную или измененную версию смартфона Redmi Note 11T Pro, запуск которого запланирован на 24 мая в Китае. Хотя официального подтверждения POCO X4 GT нет, предполагается, что устройство может стать официальным в ближайшие несколько недель на мировых рынках. В преддверии его прибытия типстер Йогеш Брар поделился слухами о спецификациях POCO X4 GT.

POCO X4 GT получит 6,6-дюймовой ЖК экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Предположительно у него будет 20-мегапиксельная фронтальная и 48-мегапиксельная основная камеры. Также ожидается 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и еще один 2-мегапиксельный модуль. Кстати, ожидается, что Note 11T Pro будет оснащен 64-мегапиксельной основной камерой.

Обнародованы характеристики POCO X4 GT: 144 Гц, Dimensity 8100, зарядка 67 Вт и многое другое


Под капотом POCO X4 GT будет Dimensity 8100 и 6/8 Гбайт оперативной и 128/256 Гбайт постоянной памяти. На смартфоне может быть предустановлена ​​ОС Android 12 с MIUI 13 поверх нее. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч, есть быстрая зарядка на 67 Вт. Ожидается, что будут NFC, двойные стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев.

POCO X4 GT сменит прошлогодний POCO X3 GT. X3 GT предлагал 6,6-дюймовый ЖК-дисплей с частотой 120 Гц, чип Dimensity 1100, оперативную память LPPDR4x, хранилище UFS 3.1, тройную камеру с разрешением 64 мегапикселя + 8 мегапикселей + 2 мегапикселя, 16-мегапиксельную фронтальную камеру. и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.


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