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Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus: частота на 10% выше и на 30% энергоэффективнее

19 мая 2022, 17:45




Qualcomm объявила сегодня, что 20 мая она проведет новое мероприятие в Китае. На нем компания планирует представить свой флагманский мобильный чипсет следующего поколения, Snapdragon 8 Gen 1+. Однако новая утечка уже раскрыла некоторые интересные подробности об этом чипсете.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus (SM8475) гиганта по производству чипов основан на 4-нм техпроцессе. Этот чипсет, по-видимому, будет иметь общий прирост производительности благодаря 10-процентному разгону. процессор по-прежнему сохранит архитектуру кластера ядер «1 + 3 + 4», которая состоит из Cortex X2, Cortex A710 и Cortex A510. По словам известного информатора с Weibo, архитектура процессора и графического процессора осталась прежней, но с повышением энергоэффективности на 30 процентов.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus: частота на 10% выше и на 30% энергоэффективнее


Точно так же его энергопотребление снижается на 30 процентов. Другими словами, наряду с 10-процентным улучшением производительности этот чипсет также будет иметь лучшую общую выносливость. Инсайдер добавил, что на данный момент это единственные официальные данные, хотя фактическая производительность серийного чипа Snapdragon 8 Gen 1+ до сих пор неизвестна. Для тех, кто не знает, Snapdragon 8 Gen 1+ заменит существующий Snapdragon 8 Gen 1 и вскоре будет представлен в будущих флагманских моделях смартфонов от различных брендов.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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