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Полные характеристики OPPO Reno 8 появились на TENAA

20 мая 2022, 11:29




23 мая в Китае будут выпущены OPPO Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 Pro+. Сообщается, что телефон OPPO с номером модели PGAM10 будет выпущен в Китае под названием Reno 8 Pro, устройство PGZM10 будет запущено как Reno 8 Pro+, а обычный Reno 8 появился в базе данных сертификации TENAA с номером модели PGBM10. Там же раскрыты основные характеристики устройства.

Полные характеристики OPPO Reno 8 появились на TENAA


Reno 8 уже доступен для предварительного заказа на JD.com. В листинге также упоминается, что номер модели устройства -- PGBM10. Также указано, что он будет поставляться с чипсетом Dimensity 1300 и зарядкой мощностью в 80 Вт. смартфон будет доступен в таких вариантах, как 8 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт постоянной памяти и 12/256 Гбайт. Доступны будут три цвета: синий, черный и "слегка пьяный", нечто похожее на среднее между золотым и розовым.

OPPO Reno 8 получит корпус с размерами 160x73,4x7,67 мм и весом около 179 граммов. экран с диагональю 6,43 дюйма оснащен AMOLED матрицей с перфорацией, его разрешение - Full HD+, соотношение сторон 20: 9, в него встроен сканер отпечатков пальцев, частоту обновления будет либо 90, либо 120 Гц.

Устройство работает на восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 3 ГГц, по-видимому, это SoC Dimensity 1300. Смартфон будет поставляться с 8 Гбайт/12 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт/256 Гбайт встроенной памяти. Емкость батареи около 4500 мАч, ожидается, что будет поддержка быстрой зарядки мощностью в 80 Вт.

Полные характеристики OPPO Reno 8 появились на TENAA


Для селфи Reno 8 получит 32-мегапиксельную фронтальную камеру. На спинке есть тройной блок из 50-мегапиксельной + 2-мегапиксельной + 2-мегапиксельной камер. Новинка будет поставляться с предустановленной ОС Android 12. В списке TENAA также упоминается, что Reno 8 также будет доступен и в фиолетовом цвете.


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