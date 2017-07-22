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Xiaomi выпустит RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition вместе с серией Redmi Note 11T

20 мая 2022, 16:29




Сегодня Xiaomi объявила, что выпустит новый ноутбук линейки RedmiBook совместно с серией смартфонов Redmi Note 11T. Речь идет о новой модели RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition.

Xiaomi выпустит RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition вместе с серией Redmi Note 11T


Как следует из названия, новый ноутбук RedmiBook Pro будет оснащен процессором AMD Ryzen. Этот чип станет частью новейшего семейства Ryzen 6000 и будет процессором серии H, обеспечивающим высокую производительность. Хотя компания еще не раскрыла никаких подробностей об этом ноутбуке, она подтвердила, что он будет оснащен 14-дюймовым дисплеем. Кроме того, можно ожидать, что он получит как минимум оперативную память DDR4 и SSD хранилище.

Новый процессор серии Ryzen 6000H основан на архитектуре Zen 3+, которая также включает архитектуру графического процессора RDNA 2. Кроме того, чипсет также основан на 6-нм техпроцессе. Кроме того, подтверждено, что это тонкий и легкий ноутбук, как и его предшественники. Для тех, кто не знает, серия RedmiBook Pro китайского технологического гиганта стремится конкурировать с такими высокопроизводительными ноутбуками, как Apple MacBook.

Xiaomi выпустит RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition вместе с серией Redmi Note 11T


Новинка предлагает металлический дизайн, тонкий и легкий и в первую очередь ориентирован на профессионалов. На данный момент неясно, планирует ли Xiaomi также выпустить RedmiBook Pro Ryzen Edition 2022 года с 15,6-дюймовым дисплеем.


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