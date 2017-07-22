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Официально представлен Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, как и ожидалось, на 10% быстрее и на 30% энергоэффективнее

20 мая 2022, 21:01




Qualcomm наконец-то представила Snapdragon 8+ Gen 1, новейшую флагманскую мобильную платформу компании, в качестве преемника Snapdragon 8 Gen 1. Он получил прирост в производительности и мощности по сравнению с предшественником.

Snapdragon 8+ обещает на 10% более высокую скорость, поскольку основное ядро ​​​​Cortex-X2 теперь работает на частоте 3,2 ГГц по сравнению с 3 ГГц в Snapdragon 8, а также снижение энергопотребления процессора на 30%, поскольку в нем используется 4-нм техпроцесс TSMC по сравнению с Samsung в предшественнике.

Официально представлен Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, как и ожидалось, на 10% быстрее и на 30% энергоэффективнее


Также обещается увеличение производительности графики на 10%. Компания заявляет, что пользователи могут ожидать до 60 дополнительных минут игрового процесса с повышением мощности графического процессора до 30%. В целом новый чип обещает 15-процентную экономию энергии.

По словам Qualcomm, Qualcomm AI Engine 7-го поколения в новейшей SoC обещает повышение производительности на ватт до 20%, что позволяет использовать продвинутые варианты использования AI для интуитивно понятных, бросающих вызов глубине взаимодействий, таких как легендарные эффекты боке Leica Leitz.

Официально представлен Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, как и ожидалось, на 10% быстрее и на 30% энергоэффективнее


Процессор сохраняет систему Snapdragon X65 5G Modem-RF, систему мобильного подключения Qualcomm FastConnect 6900 для скорости Wi-Fi до 3,6 Гбит/с по Wi-Fi 6 и 6E. Если говорить подробнее, то структура новинки соответствуют предсшественнику, это одно ядро Kryo Prime (на базе Arm Cortex-X2) с тактовой частотой до 3,2 ГГц, три ядра Kryo Performance (на базе A710) с тактовой частотой до 2,8 ГГц и четыре ядра Kryo Efficiency (на базе A510) с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Архитектура ARMv9

В качестве графики идет процессор нового поколения Qualcomm Adreno с тактовой частотой на 10 % выше, чем у Snapdragon 8 Gen 1, поддержкой API Vulkan 1.1, HDR-играми (10-битная глубина цвета, цветовая гамма Rec. 2020), Adreno Frame Motion, поддерживаются API OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1.

Официально представлен Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, как и ожидалось, на 10% быстрее и на 30% энергоэффективнее


Есть поддержка аудиокодека Qualcomm Aqstic (WCD9385), новый интеллектуальный усилитель динамика Qualcomm Aqstic (WSA8835), общее гармоническое искажение + шум (THD+N). Поддерживаются тройная камера до 36 МП, двойная камера до 64+36 МП и одиночная камера до 108 МП с ZSL,либо одиночная камера до 200 МП, процессор датчика изображения Qualcomm Spectra 680 (18-битный тройной ISP). Для фото и видеосъемки поддерживается цветовой охват Rec. 2020 с глубиной цвета до 10 бит, видеосъемка вплоть до 8K HDR.

Поддерживаются разрешения до 4K при 60 Гц или QHD+ при 144 Гц. Максимальная поддержка внешнего дисплея до 4K при 60 Гц. Поддерживается память типа LPDDR5 (3200 МГц).

Мобильная платформа Snapdragon 8+ Gen 1 будет использоваться ведущими мировыми OEM-производителями и брендами, включая ASUS, Black Shark, HONOR, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, OSOM, realme, RedMagic, Redmi, vivo, Xiaomi и ZTE с выпуском флагманских устройств, начиная с третьего квартала 2022 г.


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