Qualcomm наконец-то представила Snapdragon 8+ Gen 1, новейшую флагманскую мобильную платформу компании, в качестве преемника Snapdragon 8 Gen 1. Он получил прирост в производительности и мощности по сравнению с предшественником.
Snapdragon 8+ обещает на 10% более высокую скорость, поскольку основное ядро Cortex-X2 теперь работает на частоте 3,2 ГГц по сравнению с 3 ГГц в Snapdragon 8, а также снижение энергопотребления процессора на 30%, поскольку в нем используется 4-нм техпроцесс TSMC по сравнению с Samsung в предшественнике.
Также обещается увеличение производительности графики на 10%. Компания заявляет, что пользователи могут ожидать до 60 дополнительных минут игрового процесса с повышением мощности графического процессора до 30%. В целом новый чип обещает 15-процентную экономию энергии.
По словам Qualcomm, Qualcomm AI Engine 7-го поколения в новейшей SoC обещает повышение производительности на ватт до 20%, что позволяет использовать продвинутые варианты использования AI для интуитивно понятных, бросающих вызов глубине взаимодействий, таких как легендарные эффекты боке Leica Leitz.
Процессор сохраняет систему Snapdragon X65 5G Modem-RF, систему мобильного подключения Qualcomm FastConnect 6900 для скорости Wi-Fi до 3,6 Гбит/с по Wi-Fi 6 и 6E. Если говорить подробнее, то структура новинки соответствуют предсшественнику, это одно ядро Kryo Prime (на базе Arm Cortex-X2) с тактовой частотой до 3,2 ГГц, три ядра Kryo Performance (на базе A710) с тактовой частотой до 2,8 ГГц и четыре ядра Kryo Efficiency (на базе A510) с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Архитектура ARMv9
В качестве графики идет процессор нового поколения Qualcomm Adreno с тактовой частотой на 10 % выше, чем у Snapdragon 8 Gen 1, поддержкой API Vulkan 1.1, HDR-играми (10-битная глубина цвета, цветовая гамма Rec. 2020), Adreno Frame Motion, поддерживаются API OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1.
Есть поддержка аудиокодека Qualcomm Aqstic (WCD9385), новый интеллектуальный усилитель динамика Qualcomm Aqstic (WSA8835), общее гармоническое искажение + шум (THD+N). Поддерживаются тройная камера до 36 МП, двойная камера до 64+36 МП и одиночная камера до 108 МП с ZSL,либо одиночная камера до 200 МП, процессор датчика изображения Qualcomm Spectra 680 (18-битный тройной ISP). Для фото и видеосъемки поддерживается цветовой охват Rec. 2020 с глубиной цвета до 10 бит, видеосъемка вплоть до 8K HDR.
Поддерживаются разрешения до 4K при 60 Гц или QHD+ при 144 Гц. Максимальная поддержка внешнего дисплея до 4K при 60 Гц. Поддерживается память типа LPDDR5 (3200 МГц).
Мобильная платформа Snapdragon 8+ Gen 1 будет использоваться ведущими мировыми OEM-производителями и брендами, включая ASUS, Black Shark, HONOR, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, OSOM, realme, RedMagic, Redmi, vivo, Xiaomi и ZTE с выпуском флагманских устройств, начиная с третьего квартала 2022 г.