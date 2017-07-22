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Анонсирована 4-нм мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1: GPU на 20% быстрее, Quad HD+ и поддержка камеры до 200 мегапикселей

20 мая 2022, 22:50




Qualcomm представила Snapdragon 7 Gen 1, новейшую мобильную платформу среднего класса 7-й серии, в качестве преемника Snapdragon 778/778G+. Она предлагает такие функции как Snapdragon Elite Gaming, включая Qualcomm Adreno Frame Motion Engine, Qualcomm Game Quick Touch, Variable Rate Shading и более чем на 20% более быстрый рендеринг графики по сравнению с предшественником.

Анонсирована 4-нм мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1: GPU на 20% быстрее, Quad HD+ и поддержка камеры до 200 мегапикселей


Он также поддерживает дисплей Quad HD+, аудиоконтекстное обнаружение, которое регулирует громкость. Платформа позволит снимать одновременно с трех камер или делать фотографии с разрешением 200 МП -- впервые в серии Snapdragon 7.

Процессор также поддерживает 4K HDR и движок Qualcomm AI Engine 7-го поколения, а также включает функцию Deep Learning Face Detect на основе 300 лицевых ориентиров, что обеспечивает более точную автофокусировку даже при ношении маски. Snapdragon 7 Gen 1 отличается улучшенной на 30% производительностью искусственного интеллекта. Новый чип включает в себя специальный механизм управления доверием и Android Ready SE -- впервые в серии Snapdragon 7 -- с приоритетом безопасности и защиты информации пользователей.

Анонсирована 4-нм мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1: GPU на 20% быстрее, Quad HD+ и поддержка камеры до 200 мегапикселей


Новинка оснащена системой Snapdragon X62 5G Modem-RF 4-го поколения и включает в себя систему мобильного подключения Qualcomm FastConnect 6900 для скорости Wi-Fi до 3,6 Гбит/с по Wi-Fi 6 и 6E -- тоже впервые для 7-й серии.

Чипсет восьмиядерный, одно ядро Kryo Prime (на базе A710) с тактовой частотой до 2,4 ГГц, три ядра Kryo Performance (на базе A710) с тактовой частотой до 2,36 ГГц и четыре ядра Kryo Efficiency (на базе A510) с тактовой частотой до 1,8 ГГц. В роли графического процессора Qualcomm Adreno, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP и Vulkan 1.1.
Поддерживается тройная камера до 25 МП, двойная камера до 64+20 МП, одиночная камера до 84 МП с ZSL или одиночная камера до 200 МП, процессор Qualcomm Spectra Image Sensor (тройные 14-разрядные ISP).
По дисплею поддерживается Full HD+ разрешение при 144 Гц, Quad HD+ при 60 Гц, а максимальная поддержка внешнего дисплея: до QHD+ при 60 Гц, глубина цвета 10 бит, цветовой охват Rec. 2020, HDR10 и HDR10+.

Анонсирована 4-нм мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1: GPU на 20% быстрее, Quad HD+ и поддержка камеры до 200 мегапикселей


Мобильная платформа Snapdragon 7 Gen 1 будет работать на устройствах от ведущих мировых OEM-производителей и брендов, включая HONOR, OPPO и Xiaomi, а коммерческие устройства, как ожидается, будут доступны во втором квартале 2022 года.
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