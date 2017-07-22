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На подходе смартфон TECNO POVA 3: обещается новый уровень погружения в игровую вселенную

20 мая 2022, 23:10




Новый смартфон от TECNO, POVA 3 - подарит игрокам новые тактильные ощущения в играх. Производитель заявляет, что POVA 3 готов претендовать на статус лидера среди премиальных смартфонов. Он наследует решения своих предшественников по высокой производительности и автономности, которыми выделяется линейка POVA.

На подходе смартфон TECNO POVA 3: обещается новый уровень погружения в игровую вселенную


Обещается (но не называется) производительный процессор, дисплей с высокой частотой обновления и новая функция 4D Vibration, всё вместе позволит погружаться в мир игр.

Ключевая особенность новинки - «четырехмерная вибрация» (4D Vibration), которая достигается за счет линейного двигателя, работающего в дополнительном измерении. 4D Vibration создает тактильный отклик для погружения в игровые вселенные. У новинки также есть стерео-динамики и игровая оболочка Panther Game Engine 2.0. Ее усовершенствования призваны помочь лучше ориентироваться в игровом пространстве, уменьшать время реакции, что благоприятно отразится на винрейте игрока.

Любители мобильного гейминга оценят возможность проводить долгие игровые сессии, которые обеспечиваются мощной батареей Tecno POVA 3. При этом предусмотрена защита от перегрева устройства, что сделает игровой процесс стабильным даже в сложных, динамичных сценариях.

На подходе смартфон TECNO POVA 3: обещается новый уровень погружения в игровую вселенную


Благодаря своему эффектному дизайну, POVA 3 выглядит технологично и по современному. Например, он выделяется вертикальной светодиодной полосой. Она похожа на LED подсветку домашних игровых консолей.

Поклонники мобильных игр еще премьеры получат возможность узнать подробности о Tecno POVA 3. Информация будет опубликована в ближайшее время, но пока нет подробностей даже о ключевых характеристиках вроде наименования процессора и емкости батареи.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. У корейцев получился очень достойный планшет с целым набором полезных функций, удобным и практичным дизайном, качественным экраном, быстрым процессором и достойной автономностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров

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