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Snapdragon 8+ Gen 1 появится в ROG Phone 6, realme GT 2 Master Explorer Edition; OPPO Reno8 Pro первым получит Snapdragon 7 Gen 1

21 мая 2022, 08:56




Компания Qualcomm только что представила мобильную платформу Snapdragon 8+ Gen 1, которая обещает 10-процентное повышение производительности процессора и графического процессора и 30-процентное повышение энергоэффективности. При этом было подтверждено, что несколько OEM-производителей, включая ASUS ROG, Black Shark, HONOR, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, OSOM, realme, RedMagic, Redmi, vivo, Xiaomi и ZTE будут использовать новинку в своих устройствах.

И сегодня ASUS ROG уже подтвердила, что ROG Phone 6 станет первым игровым телефоном, использующим SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь не стал отставать и заявил, что следующий флагман компании станет одним из первых телефонов, оснащенных данным чипом и это должен быть Xiaomi 12 Ultra.

Snapdragon 8+ Gen 1 появится в ROG Phone 6, realme GT 2 Master Explorer Edition; OPPO Reno8 Pro первым получит Snapdragon 7 Gen 1


В Китае компания Realme подтвердила, что представит Realme GT 2 Master Explorer Edition на базе мобильной платформы Snapdragon 8+ Gen 1. Прошлогодний Realme GT Master Explorer Edition работает на базе Snapdragon 870. OnePlus, Motorola, Nubia и iQOO также подтвердили выпуск новых телефонов с этим чипом.

Как и ожидалось, OPPO объявила, что 23 мая она станет первой компанией, которая выпустит смартфон Reno8 Pro на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1. HONOR должен выпустить HONOR 70 с чипом в конце этого месяца. Redmi также выпустит телефон с процессором Snapdragon SoC среднего уровня.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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