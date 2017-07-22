Компания Qualcomm только что представила мобильную платформу Snapdragon 8+ Gen 1, которая обещает 10-процентное повышение производительности процессора и графического процессора и 30-процентное повышение энергоэффективности. При этом было подтверждено, что несколько OEM-производителей, включая ASUS ROG, Black Shark, HONOR, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, OSOM, realme, RedMagic, Redmi, vivo, Xiaomi и ZTE будут использовать новинку в своих устройствах.
И сегодня ASUS ROG уже подтвердила, что ROG Phone 6 станет первым игровым телефоном, использующим SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь не стал отставать и заявил, что следующий флагман компании станет одним из первых телефонов, оснащенных данным чипом и это должен быть Xiaomi 12 Ultra.
В Китае компания Realme подтвердила, что представит Realme GT 2 Master Explorer Edition на базе мобильной платформы Snapdragon 8+ Gen 1. Прошлогодний Realme GT Master Explorer Edition работает на базе Snapdragon 870. OnePlus, Motorola, Nubia и iQOO также подтвердили выпуск новых телефонов с этим чипом.
Как и ожидалось, OPPO объявила, что 23 мая она станет первой компанией, которая выпустит смартфон Reno8 Pro на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1. HONOR должен выпустить HONOR 70 с чипом в конце этого месяца. Redmi также выпустит телефон с процессором Snapdragon SoC среднего уровня.