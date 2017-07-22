РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Xiaomi Band 7 с AMOLED-дисплеем на 1,62 дюйма появятся 24 мая

21 мая 2022, 20:29




Xiaomi собирается представить ноутбуки и новые смартфоны, но кроме них будут и другие новинки. В настоящее время компания готовится к выпуску Mi Band 7 следующего поколения. Сегодня появился рекламный плакат, в котором говорится, что Mi Band 7 выйдет в Китае 24 мая вместе с серией смартфонов Redmi Note 11T.

Xiaomi Band 7 с AMOLED-дисплеем на 1,62 дюйма появятся 24 мая


Судя по тизеру, дизайн нового носимого устройства очень похож на его предшественника. Ожидается, что Mi Band 7 будет выпускаться как в стандартной версии, так и в версии с NFC, как и предыдущие модели.

Сообщение на Weibo показывает, что будущий фитнес-браслет Xiaomi получит 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 192×490 пикселей и постоянно включенным дисплеем (Always On Display). Площадь дисплея также была увеличена на 25% по сравнению с предыдущим Xiaomi Band 6.

Xiaomi Band 7 с AMOLED-дисплеем на 1,62 дюйма появятся 24 мая


Чтобы отслеживать свое здоровье и физическую форму, он будет совместим с различными спортивными моделями. С помощью браслета можно отслеживать уровень насыщения крови кислородом (SpO2), частоту сердечных сокращений, мониторинг сна и другие показатели, связанные со здоровьем. Среди прочего, в сообщении говорится, что будут смарт-уведомления и многое другое.

Старший вице-президент Xiaomi и президент отдела смартфонов Цзэн Сюэчжун объявил на Weibo, что Mi Band 7 будет оснащен большим сенсорным экраном в форме взлетно-посадочной полосы. По его словам, Mi Band 7 будет поддерживать NFC.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Jabra Elite 4 Active. За 10 000 рублей Jabra Elite 4 Active предлагают хорошо сбалансированный звук, адекватную работу функции активного шумоподавления и отличную автономность. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только".

Читайте также:

  • Представлена Яндекс.Станция 2, что нового и где купить?
  • AUO продемонстрировала новейшие дисплеи с частотой обновления 480 Гц
  • BOE анонсирует новый 95-дюймовый OLED-экран с разрешением 8K и частотой обновления 120 Гц
  • Анонсированы наушники Sony WH-1000XM5 с шумоподавлением
  • Apple объявили о прекращении выпуска iPod, производившихся уже более 20 лет

    • предыдущая новость
    Snapdragon 8+ Gen 1 появится в ROG Phone 6, realme GT 2 Master Explorer Edition; OPPO Reno8 Pro первым получит Snapdragon 7 Gen 1

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Обзор смартфона vivo X70 Pro+ Лучший блок питания Лучшая оперативная память Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 мая, 2022

    Xiaomi Band 7 с AMOLED-дисплеем на 1,62 дюйма появятся 24 мая

    Snapdragon 8+ Gen 1 появится в ROG Phone 6, realme GT 2 Master Explorer Edition; OPPO Reno8 Pro первым получит Snapdragon 7 Gen 1

    20 мая, 2022

    На подходе смартфон TECNO POVA 3: обещается новый уровень погружения в игровую вселенную

    Анонсирована 4-нм мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1: GPU на 20% быстрее, Quad HD+ и поддержка камеры до 200 мегапикселей

    Официально представлен Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, как и ожидалось, на 10% быстрее и на 30% энергоэффективнее

    Xiaomi выпустит RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition вместе с серией Redmi Note 11T

    Полные характеристики OPPO Reno 8 появились на TENAA

    19 мая, 2022

    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus: частота на 10% выше и на 30% энергоэффективнее

    Обнародованы характеристики POCO X4 GT: 144 Гц, Dimensity 8100, зарядка 67 Вт и многое другое

    18 мая, 2022

    Последние тесты показывали, что чип Apple M1 Ultra на 40-80 процентов быстрее, чем M1 Max

    NVIDIA наконец-то выпустит GeForce GTX 1630, преемника GT 1030: производительность выше, чем у 1050 Ti

    Серия HONOR 70 с 54-мегапиксельной камерой будет представлена 30 мая

    17 мая, 2022

    Представлена Яндекс.Станция 2, что нового и где купить?

    15 мая, 2022

    Honor Magicbook 14 2022 сможет работать до 20 часов от батареи

    Игровые видеокарты Intel Arc для ПК подтверждены последними драйверами: в линейка будут модели A310, A380, A580, A750, A770, Pro A40, Pro A50

    AUO продемонстрировала новейшие дисплеи с частотой обновления 480 Гц

    Samsung Galaxy Z Fold4 получит значительное улучшение камеры

    14 мая, 2022

    BOE анонсирует новый 95-дюймовый OLED-экран с разрешением 8K и частотой обновления 120 Гц

    Следующий Google Pixel может получить процессор Exynos 2018 года

    Bloomberg: Apple тестирует iPhone с портом USB Type-C

    ССЫЛКИ