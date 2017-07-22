Xiaomi собирается представить ноутбуки и новые смартфоны, но кроме них будут и другие новинки. В настоящее время компания готовится к выпуску Mi Band 7 следующего поколения. Сегодня появился рекламный плакат, в котором говорится, что Mi Band 7 выйдет в Китае 24 мая вместе с серией смартфонов Redmi Note 11T.
Судя по тизеру, дизайн нового носимого устройства очень похож на его предшественника. Ожидается, что Mi Band 7 будет выпускаться как в стандартной версии, так и в версии с NFC, как и предыдущие модели.
Сообщение на Weibo показывает, что будущий фитнес-браслет Xiaomi получит 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 192×490 пикселей и постоянно включенным дисплеем (Always On Display). Площадь дисплея также была увеличена на 25% по сравнению с предыдущим Xiaomi Band 6.
Чтобы отслеживать свое здоровье и физическую форму, он будет совместим с различными спортивными моделями. С помощью браслета можно отслеживать уровень насыщения крови кислородом (SpO2), частоту сердечных сокращений, мониторинг сна и другие показатели, связанные со здоровьем. Среди прочего, в сообщении говорится, что будут смарт-уведомления и многое другое.
Старший вице-президент Xiaomi и президент отдела смартфонов Цзэн Сюэчжун объявил на Weibo, что Mi Band 7 будет оснащен большим сенсорным экраном в форме взлетно-посадочной полосы. По его словам, Mi Band 7 будет поддерживать NFC.
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