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Компания BOE, поставщик дисплеев для Apple, может потерять 30 миллионов заказов на iPhone 14, после уличения в мошенничестве

22 мая 2022, 18:21




Apple придерживается строгих мер контроля качества своей продукции. Это означает, что если поставщик хочет получить стабильные заказы от технологического гиганта, что также может означать прибыльный финансовый период для этого поставщика, он должен поддерживать почти безупречную отчетность при массовом производстве определенных деталей. BOE, производитель дисплеев, вероятно, не внимательно прочитал меморандум, потому что, как сообщается, он был пойман на срезании углов дисплеев iPhone 13, что привело к потере заказов на iPhone 14.

Компания BOE, поставщик дисплеев для Apple, может потерять 30 миллионов заказов на iPhone 14, после уличения в мошенничестве


BOE, по-видимому, менял ширину цепи транзисторов дисплея iPhone 13 для экономии производственных затрат. Сделка на 30 миллионов заказов на дисплеи iPhone 14 в этом месяце могла провалиться для BOE, поскольку The Elec сообщает, что китайский производитель дисплеев срезал углы панелей iPhone 13. Компания изменяла ширину схемы тонкопленочных транзисторов дисплея iPhone 13, не информируя об этом Apple. Позже руководитель BOE был отправлен в штаб-квартиру Apple в Купертино, чтобы прояснить инцидент, но в отчете говорится, что ни руководитель, ни фирма не получали заказов на iPhone 14.

Ожидается, что серия iPhone 14 будет запущена в сентябре этого года, и Apple должна внести коррективы в свою цепочку поставок дисплеев после того, как она исключила BOE из списка. При этом 30 миллионов заказов на дисплеи, скорее всего, будут разделены между LG и Samsung. Samsung может быть поручено поставлять Apple заказы на 6,1-дюймовые iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также 6,7-дюймовые заказы на iPhone 14 Max, в то время как LG, как говорят, выполняет оставшиеся заказы на 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.

Версии «Pro» могут снова получить эксклюзивную технологию LTPO OLED, в то время как iPhone 14 и iPhone 14 Max сохранят панели LTPS, такие как iPhone 13 и iPhone 13 mini. Пока неизвестно, вернутся ли BOE в список поставщиков Apple или место будет занято или разделено между другими поставщиками. Этот инцидент послужит предупреждением потенциальным партнерам не обманывать с заказами, иначе последствия могут оказаться тяжелыми.


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