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Запуск Infinix Hot 12 Play: 6,82 дюйма, HD+, 90 Гц, Unisoc T610 и батарея 6000 мАч

23 мая 2022, 12:31




Сегодня Infinix выпустила модель Hot 12 Play, новый бюджетный смартфон компании. Телефон оснащен 6,82-дюймовым дисплеем с HD+ разрешением и частотой обновления 80 Гц, 8-мегапиксельной фронтальной камерой в отверстия дисплея, соотношением экрана к корпусу 90,66%, процессором Unisoc T610 SoC с 4 Гбайт ОЗУ, 3 Гбайт виртуальной ОЗУ и 13-мегапиксельной основной камерой и вспомогательным датчиком измерения глубины резкости.

Запуск Infinix Hot 12 Play: 6,82 дюйма, HD+, 90 Гц, Unisoc T610 и батарея 6000 мАч


У новинки есть сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Точное разрешение экрана - 1640 x 720 пикселей, используется IPS матрица, соотношение сторон 20,5:9, яркость заявлена до 480 нит плюс есть защитное стекло Panda MN228.

Смартфон работает на восьмиядерном 12-нм процессоре UNISOC T610 - два ядра Cortex A75 и шесть ядер Cortex A55 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический процессор Mali-G52. В распоряжении телефона 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 64 Гбайт (eMMC 5.1) для хранения, к которому можно добавить до 1 ТБ с помощью карты памяти формата microSD. Поддерживается гибридная двойная SIM-карта (nano + nano/microSD).

Запуск Infinix Hot 12 Play: 6,82 дюйма, HD+, 90 Гц, Unisoc T610 и батарея 6000 мАч


Новинка получила Android 11 с прошивкой XOS 10. Задняя камера 13 Мп с апертурой f/1.8 оснащена светодиодной вспышкой, ей помогает модуль глубины резкости. Фронтальная камера 8 МП с апертурой f/2.0 также получила светодиодную вспышку.

Размеры Hot 12 Play: 171×78×8,9 мм, вес 209 граммов. По коммуникациям есть двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS + ГЛОНАСС, порт USB Type-C. Infinix Hot 12 Play выпускается в черном, синем, золотом и зеленом цветах.


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