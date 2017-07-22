Сегодня AMD представила свои последние достижения в области вычислительных технологий на выставке COMPUTEX 2022 и продемонстрировала настольные процессоры Ryzen серии 7000 с новой архитектурой «Zen 4», и ожидается, что они обеспечат значительный прирост производительности, когда они будут выпущены осенью 2022 года.
Новые процессоры будут удваивать кэш-память L2 на ядро, иметь более высокие тактовые частоты и обеспечивать 15-процентный прирост однопоточной производительности по сравнению с предыдущим поколением. Во время презентации предсерийный процессор Ryzen серии 7000 для настольных ПК работал на частоте 5,5 ГГц. В многопоточном рендеринге Blender тот же процессор был на 30% быстрее, чем Intel Core i9 12900K благодаря новым настольным процессорам Ryzen серии 7000, которые основаны на чрезвычайно эффективной 5-нм архитектуре «Zen 4».
Ryzen 7000 действительно имеет 6-нм кристалл ввода-вывода. Новый кристалл ввода-вывода включает в себя графический движок на базе AMD RDNA 2, новую конструкцию с низким энергопотреблением, адаптированную для мобильных процессоров AMD Ryzen, и поддержку до 4 мониторов, а также такие технологии подключения, как DDR5 и PCI Express 5.0, но при этом не будет поддерживать память DDR4.
Модернизированная платформа AMD Socket AM5 обеспечивает расширенные возможности подключения. Это новый сокет, который поддерживает TDP процессоров до 170 Вт, двухканальную память DDR5 и инфраструктуру питания SVI3, обеспечивая производительность всех ядер процессоров Ryzen серии 7000. AMD Socket AM5 может иметь до 24 линий PCIe 5.0 и совместим с накопителями и графическими картами нового поколения.
Все три набора микросхем материнских плат ожидаются от таких партнеров, как Asrock, Asus, Biostar, Gigabyte и MSI, а решения для хранения данных PCIe 5.0 от Crucial, Micron, включая Phison.
AM5 имеет три уровня материнской платы:
X670 Extreme: PCIe 5.0 имеет два слота для видеокарт и дополнительный слот для хранения.
X670: поддерживает разгон с использованием PCIe 5.0 в одном слоте для хранения и дополнительной графики.
B650: Создан для повышения производительности с хранилищем PCIe 5.0.