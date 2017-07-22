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Анонсированы 5-нм настольные процессоры AMD Ryzen серии 7000: платформа AM5 с DDR5 и PCIe 5.0

23 мая 2022, 16:00

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Сегодня AMD представила свои последние достижения в области вычислительных технологий на выставке COMPUTEX 2022 и продемонстрировала настольные процессоры Ryzen серии 7000 с новой архитектурой «Zen 4», и ожидается, что они обеспечат значительный прирост производительности, когда они будут выпущены осенью 2022 года.

Анонсированы 5-нм настольные процессоры AMD Ryzen серии 7000: платформа AM5 с DDR5 и PCIe 5.0


Новые процессоры будут удваивать кэш-память L2 на ядро, иметь более высокие тактовые частоты и обеспечивать 15-процентный прирост однопоточной производительности по сравнению с предыдущим поколением. Во время презентации предсерийный процессор Ryzen серии 7000 для настольных ПК работал на частоте 5,5 ГГц. В многопоточном рендеринге Blender тот же процессор был на 30% быстрее, чем Intel Core i9 12900K благодаря новым настольным процессорам Ryzen серии 7000, которые основаны на чрезвычайно эффективной 5-нм архитектуре «Zen 4».

Ryzen 7000 действительно имеет 6-нм кристалл ввода-вывода. Новый кристалл ввода-вывода включает в себя графический движок на базе AMD RDNA 2, новую конструкцию с низким энергопотреблением, адаптированную для мобильных процессоров AMD Ryzen, и поддержку до 4 мониторов, а также такие технологии подключения, как DDR5 и PCI Express 5.0, но при этом не будет поддерживать память DDR4.

Анонсированы 5-нм настольные процессоры AMD Ryzen серии 7000: платформа AM5 с DDR5 и PCIe 5.0


Модернизированная платформа AMD Socket AM5 обеспечивает расширенные возможности подключения. Это новый сокет, который поддерживает TDP процессоров до 170 Вт, двухканальную память DDR5 и инфраструктуру питания SVI3, обеспечивая производительность всех ядер процессоров Ryzen серии 7000. AMD Socket AM5 может иметь до 24 линий PCIe 5.0 и совместим с накопителями и графическими картами нового поколения.

Анонсированы 5-нм настольные процессоры AMD Ryzen серии 7000: платформа AM5 с DDR5 и PCIe 5.0


Все три набора микросхем материнских плат ожидаются от таких партнеров, как Asrock, Asus, Biostar, Gigabyte и MSI, а решения для хранения данных PCIe 5.0 от Crucial, Micron, включая Phison.

AM5 имеет три уровня материнской платы:
  • X670 Extreme: PCIe 5.0 имеет два слота для видеокарт и дополнительный слот для хранения.

  • X670: поддерживает разгон с использованием PCIe 5.0 в одном слоте для хранения и дополнительной графики.

  • B650: Создан для повышения производительности с хранилищем PCIe 5.0.



    • Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"



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