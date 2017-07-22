После недель слухов OPPO наконец продемонстрировала свою серию смартфонов Reno8. Основной Reno8 оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 1300 и зарядкой мощностью 80 Вт. Модель Pro оснащена новым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, а Pro+ - Dimensity 8100 Plus.
Все три телефона получили AMOLED-экраны, 50-мегапиксельные основные камеры и, схожие аккумуляторы емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт. Версии Pro добавляют несколько интересных функций камеры, а также процессор OPPO Mari X Silicon NPU, который впервые появился в флагманском смартфоне OPPO Find X5 Pro.
"Обычный" Reno 8 получил 6,43-дюймовый AMOLED-экран с частотой 90 Гц. На задней панели находится тройная камера с 50-мегапиксельной основной камерой, 2-мегапиксельным черно-белым датчиком и 2-мегапиксельной макрокамерой. Устройство работает на чипсете MediaTek Dimensity 1300. Остальные характеристики включают батарею емкостью 4500 мАч, которую можно заряжать мощностью 80 Вт, и, возможно, встроенную Color OS 12.1 на базе Android 12.1. Габариты новинки: 160.6x73.4x7.7 мм, вес 179 граммов, объемы памяти 8 или 12 ГБ оперативной (LPDRR4x) и 128/256 Гбайт постоянной UFS 3.1 памяти.
Совершенно новый чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 используется в OPPO Reno8 Pro, который является первым телефоном, который будет продаваться с этим чипом. Новый SoC 7-й серии изготовлен с использованием 4-нм техпроцесса, а кластер ЦП Kryo и графический процессор Adreno 662 могут работать на частоте до 2,4 ГГц.
OPPO включает в себя 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и, возможно, даже 2-мегапиксельную макрокамеру. Reno8 Pro имеет 6,62-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Объемы памяти такие же, как обычного Reno 8, а габариты Rro-версии 161x74.2x7.6 мм при весе 188 граммов.
Старшая модель Reno8 Pro+ оснащена 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и вырезом для встроенной 32-мегапиксельной селфи-камеры с автофокусом, которая есть только у Pro+. Еще одна косметическая отличительная черта - тонкие лицевые панели. Новинка работает на Dimensity 8100 Max, объемы памяти, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Камеры такие же, как у Reno8 Pro. Размеры смартфона: 161,2х74,2х7,3 мм, а вес: 183 грамма.
Цена на OPPO Reno8 начинается с 375 до 450 долларов в зависимости от памяти. Reno8 Pro обойдется от 450 долларов до 525 долларов, а Reno 8 Pro+ будет стоит от 556 до 600 долларов. OPPO Reno8 Pro+ и Reno8 поступят в продажу с 1 июня, а Reno8 Pro будет доступен с 11 июня 2022 года в Китае.