Xiaomi представила телевизор ES Pro 86", огромный смарт-телевизор под управлением MIUI TV. По словам Xiaomi, 86-дюймовый телевизор выдает разрешение 4K, 120 Гц и яркость до 1000 нит. Кроме того, телевизор поддерживает Dolby Atmos, Dolby Vision, AMD FreeSync Premium и HLG, среди прочих функций.
Как следует из названия, TV ES Pro имеет 86-дюймовый экран с соотношением сторон 16: 9. Более того, телевизор имеет частоту обновления 120 Гц, время отклика 4 мс и предлагает пиковую яркость 1000 нит. Xiaomi утверждает, что TV ES Pro 86" также обеспечивает отличную цветопередачу с отклонением Delta E менее 2 единиц, что считается отличным результатом.
Соответственно, Xiaomi заявляет, что TV ES Pro 86" обеспечивает 94% охват цветового пространства DCI-P3. Между прочим, телевизор поддерживает HDMI VRR и AMD FreeSync Premium для уменьшения разрывов изображения, а также 120 Гц MEMC для плавного отображения динамичных сцен. Согласно Xiaomi, SoC, состоящий из Четыре ядра ARM Cortex-A73 обеспечивают работу TV ES Pro 86", на борту также 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт постоянной памяти. За звук отвечают два динамика по 15 Ватт. Кроме того, Xiaomi оснастила телевизор ES Pro 86" следующими возможностями подключения:
1x антенна
1x AV-вход
1x Ethernet
2x HDMI 2.0
1x HDMI 2.1
1x S/PDIF
2x USB тип-A
Первоначально Xiaomi TV ES Pro 86" будет доступен по цене примерно 1 195 долларов, а после 31 мая уже 1270 долларов. К сожалению, еще неизвестно, будет ли Xiaomi продавать телевизор ES Pro 86 за пределами Китая.
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