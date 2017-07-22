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Представлен 86-дюймовый Xiaomi TV ES Pro с яркостью 1000 нит, 4K разрешением и частотой 120 Гц

24 мая 2022, 09:24




Xiaomi представила телевизор ES Pro 86", огромный смарт-телевизор под управлением MIUI TV. По словам Xiaomi, 86-дюймовый телевизор выдает разрешение 4K, 120 Гц и яркость до 1000 нит. Кроме того, телевизор поддерживает Dolby Atmos, Dolby Vision, AMD FreeSync Premium и HLG, среди прочих функций.

Представлен 86-дюймовый Xiaomi TV ES Pro с яркостью 1000 нит, 4K разрешением и частотой 120 Гц


Как следует из названия, TV ES Pro имеет 86-дюймовый экран с соотношением сторон 16: 9. Более того, телевизор имеет частоту обновления 120 Гц, время отклика 4 мс и предлагает пиковую яркость 1000 нит. Xiaomi утверждает, что TV ES Pro 86" также обеспечивает отличную цветопередачу с отклонением Delta E менее 2 единиц, что считается отличным результатом.

Соответственно, Xiaomi заявляет, что TV ES Pro 86" обеспечивает 94% охват цветового пространства DCI-P3. Между прочим, телевизор поддерживает HDMI VRR и AMD FreeSync Premium для уменьшения разрывов изображения, а также 120 Гц MEMC для плавного отображения динамичных сцен. Согласно Xiaomi, SoC, состоящий из Четыре ядра ARM Cortex-A73 обеспечивают работу TV ES Pro 86", на борту также 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт постоянной памяти. За звук отвечают два динамика по 15 Ватт. Кроме того, Xiaomi оснастила телевизор ES Pro 86" следующими возможностями подключения:

  • 1x антенна

  • 1x AV-вход

  • 1x Ethernet

  • 2x HDMI 2.0

  • 1x HDMI 2.1

  • 1x S/PDIF

  • 2x USB тип-A


    • Представлен 86-дюймовый Xiaomi TV ES Pro с яркостью 1000 нит, 4K разрешением и частотой 120 Гц


    Первоначально Xiaomi TV ES Pro 86" будет доступен по цене примерно 1 195 долларов, а после 31 мая уже 1270 долларов. К сожалению, еще неизвестно, будет ли Xiaomi продавать телевизор ES Pro 86 за пределами Китая.


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