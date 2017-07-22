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ASUS представила игровой монитор ROG SWIFT с частотой 500 Гц

24 мая 2022, 12:41




ASUS Republic of Gamers (ROG) анонсировала ROG Swift 500Hz, первый в мире монитор для киберспортивных игр с частотой обновления 500 Гц. Что касается технологии отображения, ASUS ROG всегда была в авангарде. ASUS представила первый игровой дисплей с частотой 144 Гц и разрешением 1080p еще десять лет назад. Игровой дисплей ROG G-SYNC с частотой 240 Гц был анонсирован в 2017 году. ROG выпустила первый в мире игровой монитор с частотой 360 Гц в 2020 году.

ASUS представила игровой монитор ROG SWIFT с частотой 500 Гц


Swift 500Hz оснащен 24,1-дюймовым дисплеем FHD (1920 x 1080), в котором используются технологии панели Esports-TN (E-TN) для обеспечения отклика, который на 60% быстрее, чем у обычных ЖК-мониторов TN, что делает его лучшим ЖК-экраном за всю историю. Прошивка монитора Swift 500Hz была обновлена, чтобы включить NVIDIA G-SYNC и улучшенный режим для киберспорта под названием «Esports Vibrance». Обе эти функции лучше всего подходят для киберспорта. Это позволяет большему количеству света проходить через ЖК-кристаллы, что делает цвета более яркими.

Поскольку задержка является таким важным фактором в киберспортивных играх, Swift 500Hz также включает в себя анализатор NVIDIA Reflex Analyzer, который позволяет геймерам измерять задержку одним щелчком мыши. NVIDIA заявила, что она была настроена для соревновательных игр, таких как CS:GO, Valorant, Overwatch и Rainbow Six Siege.

ASUS представила игровой монитор ROG SWIFT с частотой 500 Гц


Гэвин Цай, менеджер по продуктам для дисплеев ASUS, сказал:
"Когда в 2012 году мы представили первый монитор с частотой 144 Гц, люди говорили, что человеческий глаз может воспринимать только 60 кадров в секунду. Затем, когда мы представили наш монитор с частотой 240 Гц, они сказали, что человек не может почувствовать разницу. Сегодня на рынке, где игровые мониторы с частотой 144 Гц и 240 Гц являются обычными и стандартными характеристиками, мы открываем совершенно новые возможности с невероятно быстрым ROG Swift 500Hz."


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