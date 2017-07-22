Redmi обновила серию смартфонов Note 11, выпустив Redmi Note 11SE вместе с серией Note 11T Pro. Это недорогое устройство с поддержкой 5G и большим 6,5-дюймовым дисплеем, адаптивной частотой обновления 30/50/60/90 Гц и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Он оснащен восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 700 5G и большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.
Xiaomi Redmi Note 11SE получил двойную заднюю камеру с основным датчиком 48 Мп и датчиком глубины 2 Мп, до 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной памяти UFS 2.2, ИК портом и работает под управлением MIUI 12 на Android 11.
У экрана новинки разрешение 2400 × 1080 пикселей, восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 700 выполнен по 7-нм техпроцессу (два процессора Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц + процессор Cortex-A55 с частотой 2,2 ГГц) с графическим процессором Mali-G57 MC2
Есть слоты под две сим-карты и слот microSD карту памяти. Сбоку есть сканер отпечатков пальцев, размеры новинки: 161,81×75,34×8,92 мм, а вес 190 граммов. По коммуникациям есть: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, порт USB Type-C. Емкостью батареи 5000 мАч с поддержкой зарядки на 18 Ватт.
Redmi Note 11SE выпускается в черном и синем цветах по цене приблизительно 150 долларов за версию 4 Гбайт + 128 Гбайт, а версия 8 Гбайт + 128 Гбайт обойдется в 205 долларов.