РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Запуск Redmi Note 11SE: 6.5 дюйма, Full HD+, 90 Герц, Dimensity 700 и батарея 5000 мАч

24 мая 2022, 19:59




Redmi обновила серию смартфонов Note 11, выпустив Redmi Note 11SE вместе с серией Note 11T Pro. Это недорогое устройство с поддержкой 5G и большим 6,5-дюймовым дисплеем, адаптивной частотой обновления 30/50/60/90 Гц и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Он оснащен восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 700 5G и большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Запуск Redmi Note 11SE: 6.5 дюйма, Full HD+, 90 Герц, Dimensity 700 и батарея 5000 мАч


Xiaomi Redmi Note 11SE получил двойную заднюю камеру с основным датчиком 48 Мп и датчиком глубины 2 Мп, до 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной памяти UFS 2.2, ИК портом и работает под управлением MIUI 12 на Android 11.

У экрана новинки разрешение 2400 × 1080 пикселей, восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 700 выполнен по 7-нм техпроцессу (два процессора Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц + процессор Cortex-A55 с частотой 2,2 ГГц) с графическим процессором Mali-G57 MC2

Запуск Redmi Note 11SE: 6.5 дюйма, Full HD+, 90 Герц, Dimensity 700 и батарея 5000 мАч


Есть слоты под две сим-карты и слот microSD карту памяти. Сбоку есть сканер отпечатков пальцев, размеры новинки: 161,81×75,34×8,92 мм, а вес 190 граммов. По коммуникациям есть: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, порт USB Type-C. Емкостью батареи 5000 мАч с поддержкой зарядки на 18 Ватт.

Redmi Note 11SE выпускается в черном и синем цветах по цене приблизительно 150 долларов за версию 4 Гбайт + 128 Гбайт, а версия 8 Гбайт + 128 Гбайт обойдется в 205 долларов.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

Читайте также:

  • Представлена линейка OPPO Reno8: Pro+ с Dimensity 8100-MAX, Pro на Snapdragon 7 Gen 1 и Reno8 с Dimensity 1300
  • Запуск Infinix Hot 12 Play: 6,82 дюйма, HD+, 90 Гц, Unisoc T610 и батарея 6000 мАч
  • На подходе смартфон TECNO POVA 3: обещается новый уровень погружения в игровую вселенную
  • Обнародованы характеристики POCO X4 GT: 144 Гц, Dimensity 8100, зарядка 67 Вт и многое другое
  • Серия HONOR 70 с 54-мегапиксельной камерой будет представлена 30 мая

    • предыдущая новость
    ASUS представила игровой монитор ROG SWIFT с частотой 500 Гц

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучшая материнская плата Обзор смартфона vivo X70 Pro+ Лучший блок питания Лучшая оперативная память Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 мая, 2022

    Запуск Redmi Note 11SE: 6.5 дюйма, Full HD+, 90 Герц, Dimensity 700 и батарея 5000 мАч

    ASUS представила игровой монитор ROG SWIFT с частотой 500 Гц

    Представлен 86-дюймовый Xiaomi TV ES Pro с яркостью 1000 нит, 4K разрешением и частотой 120 Гц

    23 мая, 2022

    Представлена линейка OPPO Reno8: Pro+ с Dimensity 8100-MAX, Pro на Snapdragon 7 Gen 1 и Reno8 с Dimensity 1300

    Анонсированы 5-нм настольные процессоры AMD Ryzen серии 7000: платформа AM5 с DDR5 и PCIe 5.0

    Запуск Infinix Hot 12 Play: 6,82 дюйма, HD+, 90 Гц, Unisoc T610 и батарея 6000 мАч

    22 мая, 2022

    Компания BOE, поставщик дисплеев для Apple, может потерять 30 миллионов заказов на iPhone 14, после уличения в мошенничестве

    21 мая, 2022

    Xiaomi Band 7 с AMOLED-дисплеем на 1,62 дюйма появятся 24 мая

    Snapdragon 8+ Gen 1 появится в ROG Phone 6, realme GT 2 Master Explorer Edition; OPPO Reno8 Pro первым получит Snapdragon 7 Gen 1

    20 мая, 2022

    На подходе смартфон TECNO POVA 3: обещается новый уровень погружения в игровую вселенную

    Анонсирована 4-нм мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1: GPU на 20% быстрее, Quad HD+ и поддержка камеры до 200 мегапикселей

    Официально представлен Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, как и ожидалось, на 10% быстрее и на 30% энергоэффективнее

    Xiaomi выпустит RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition вместе с серией Redmi Note 11T

    Полные характеристики OPPO Reno 8 появились на TENAA

    19 мая, 2022

    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus: частота на 10% выше и на 30% энергоэффективнее

    Обнародованы характеристики POCO X4 GT: 144 Гц, Dimensity 8100, зарядка 67 Вт и многое другое

    18 мая, 2022

    Последние тесты показывали, что чип Apple M1 Ultra на 40-80 процентов быстрее, чем M1 Max

    NVIDIA наконец-то выпустит GeForce GTX 1630, преемника GT 1030: производительность выше, чем у 1050 Ti

    Серия HONOR 70 с 54-мегапиксельной камерой будет представлена 30 мая

    17 мая, 2022

    Представлена Яндекс.Станция 2, что нового и где купить?

    ССЫЛКИ