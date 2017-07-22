Бренд Xiaomi Redmi сегодня анонсировал смартфоны Redmi Note 11T Pro и Note 11T Pro+. Телефоны получили 6,6-дюймовые ЖК-экраны с Full HD+ разрешением, частотой обновления 144 Гц и Dolby Vision, а также 16-мегапиксельные фронтальные камеры в отверстиях дисплеев. Компания заявила, что это первый в отрасли мобильный телефон с ЖК-дисплеем, получивший сертификат DisplayMate A+.
Новинки работают на SoC Dimensity 8100 с поддержкой жидкостного охлаждения, у них до 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и до 512 Гбайт хранилища UFS 3.1. Есть 64-мегапиксельная задняя камера, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная и 2-мегапиксельная макрокамера. Есть боковой сканер отпечатков пальцев и специальная версия Astro Boy Special Edition с гравировкой на оборотной стороне.
Redmi Note 11T Pro и Pro+ оснащены батареями с емкостями 5080 мАч и 4400 мАч соответственно. Первый поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт, а второй поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт с одной ячейкой и чипом Xiaomi Surge P1. Стоит отметить, что частота обновления экранов переменная - 30/48/50/60/90/120/144 герц, глубина цвета 10 бит, есть поддержка HDR10, а пиковая яркость достигает 650 нит.
Смартфоны работают на Android 12 с MIUI 13. Размеры новинок: 163,64x74,29x8,87 мм (Note 11T Pro)/8,9 мм (Note 11T Pro+), а вес 200 граммов (Note 11T Pro) и 198 граммов (Note 11T Pro+). У них есть ИК-датчик, защита от брызг по стандарту IP53, а также поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3.
Телефоны выпускаются в серебристом, синем и черном цветах. Цены начинаются от 255 до 315 долларов за Note 11T Pro (6/8 и 128/256 Гбайт) и от 300 до 375 долларов за Note 11T Pro+(8 и 128/256/512 Гбайт).