Недавно Motorola без лишнего шума анонсировала Moto E32 в Европе. Теперь компания представила новый вариант телефона под названием Moto E32s.
Moto E32s получил 6,5-дюймовый экран с перфорацией и широкой нижней рамкой. Он предлагает разрешение HD+ 720x1600 пикселей и частоту обновления 90 Гц. На передней панели находится 8-мегапиксельная камера для видеозвонков и селфи. Основная задняя камера тут на 16 мегапикселей, ему помогает 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельная макрокамера.
E32s работает на чипсете MediaTek Helio G37. Он поставляется с 3 Гбайт/ 4 Гбайт оперативной памяти и 32/64 Гбайт встроенной памяти. Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 12. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт.
Смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и поддерживает разблокировку по лицу. Он поставляется и с другими функциями, такими как Wi-Fi, VoLTE, Bluetooth 5.0 и корпусом с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Размеры смартфона: 163,95 х 74,94 х 8,49 мм, а вес около 185 граммов.
Технические характеристики и дизайн Moto E32 почти идентичны Moto E32. Единственная заметная разница заключается в чипсете. E32 оснащен чипом Unisoc T606, а E32 - Helio G37. Стоимость Moto E32s составляет 149 евро, он будет доступен в серебристом и сером цветах.