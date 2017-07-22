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На сайте сертификации TRDA замечен POCO F4

25 мая 2022, 14:54




Еще в апреле дебютировал POCO F4 GT, который по сути представляет собой обновленную версию Redmi K50 Gaming. Устройство поставляется с SoC Snapdragon 8 Gen 1 и имеет тройную камеру с 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX686.

Теперь подходит очередь "обычного" POCO F4, который был замечен на сайте сертификации TRDA в ОАЭ, что намекает на предстоящий международный запуск.

На сайте сертификации TRDA замечен POCO F4


Список на TRDA показывает, что устройство имеет номер модели 22021211RG, а также подтверждает его название POCO F4. Устройство ранее было замечено на сайте сертификации NBTC, а также в Geekbench, раскрывающем некоторые из его ключевых характеристик, поэтому давайте посмотрим, чего ожидать от будущего смартфона.

Судя по утечкам спецификаций, POCO F4 выглядит как Redmi K40S после ребрендинга. Ожидается, что смартфон будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц, HDR10+, Dolby Vision и яркостью 1300 нит.

Под капотом смартфона разместится SoC Qualcomm Snapdragon 870, который, вероятно, будет работать в паре с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1.

На сайте сертификации TRDA замечен POCO F4


Что касается оптики, смартфон, как говорят, оснащен основной камерой на 48 Мп, сверхширокугольной камерой на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Для селфи фронтальная камера будет иметь 20-мегапиксельный датчик. Помимо этого, POCO F4 будет работать на базе MIUI 13 на базе Android 12. Скорее всего, он будет питаться от батареи емкостью 4500 мАч, которая сможет заряжаться при 67 Вт.


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