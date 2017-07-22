Сегодня компания Tecno анонсировала свой смартфон POVA 3 в качестве преемника прошлогоднего POVA 2. Он оснащен 6,9-дюймовым экраном Full HD+ с частотой обновления 90 Гц, работает на базе процессора MediaTek Helio G88 с оперативной памятью до 6 Гбайт и работает под управлением Android 11 с интерфейсом HiOS. Телефон снимает на 50-мегапиксельную тыльную камеру и 8-мегапиксельную переднюю камеру с двойной светодиодной вспышкой.
Телефон выпускается в серебристом и черном цветах и специальном варианте "Electric Blue" с дополнительным светодиодным энергетическим поясом со светящимся индикатором для уведомлений, звонков, зарядки, игр и других интерактивных сцен. Смартфон получил боковой сканер отпечатков пальцев и оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч с зарядкой 25 Вт и оснащен зарядным устройством на 33 Вт.
Новинка работает на 12-нм восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G88 (два процессора Cortex-A75 с тактовой частотой 2 ГГц + шесть ядер процессор Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц) и с графическим процессором ARM Mali-G52 2EEMC2 с частотой 1000 МГц. В распоряжении POVA 3 есть 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 128 Гбайт встроенной памяти с возможностью расширения на 256 Гбайт с помощью microSD карты памяти, причем слот для нее отдельный (nanoSIM + nanoSIM + microSD).
Смартфон поддерживает 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, есть порт USB Type-C и чип NFC. Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает быструю зарядку на 25 Вт.
POVA 3 стоит примерно 172 доллара за серебристый и черный варианты в 6 Гбайт + 128 Гбайт, а ограниченный вариант Electric Blue со светодиодной подсветкой стоит 180 долларов.