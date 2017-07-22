В прошлом году Xiaomi выпустила на китайский рынок планшеты серии Pad 5. Теперь компания готовится к запуску преемника в Китае в ближайшие месяцы.
Согласно последнему отчету, грядущий планшет Xiaomi Pad 6 будет запущен в Китае в августе этого года. В другом отчете аналитика Мукула Шармы утверждается, что Xiaomi начала тестировать грядущий Xiaomi Pad 6 с номером модели 22081283G в Европе, а также добавлено, что планшет может быть выпущен к концу июля или в августе.
Предстоящий Mi Pad 6 якобы был замечен в сертификационном центре ЕЭС с номером модели 22081283G (L83). Также сообщается, что был замечен еще один планшет от Redmi с моделью L81A.
Предполагается, что Xiaomi и Redmi готовятся выпустить на рынок как минимум четыре новых планшета - L81, L81A, L82 и L83. Одним из них будет устройство Redmi, а три других могут быть вариантами Xiaomi Pad 6.
В отчете добавляется, что компания заменит процессоры, и серия Xiaomi Pad 6 будет работать на чипсетах MediaTek вместо процессоров серии Qualcomm Snapdragon, которые использовались в его предшественниках.
На данный момент мало что известно об этих будущих планшетах от Xiaomi и Redmi, но мы ожидаем получить больше информации в ближайшие недели и месяцы, поскольку продукты могут стать официальными через пару месяцев.