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Выпущен Realme Pad X: 11 дюймов, 2K разрешение, Snapdragon 695, четыре динамика и многое другое

26 мая 2022, 11:52




Сегодня Realme официально представила Realme Pad X в Китае. Это самый продвинутый планшет, выпущенный компанией на сегодняшний день. Дизайн Realme Pad X отличается от оригинального Realme Pad и Realme Pad Mini и он поставляется с лучшим набором функций.

Realme Pad X получил плоскую рамку, схожую с Apple iPad Pro и iPad Air. Его толщина составляет всего 7,1 мм, а вес - 499 г. Он поставляется в двух стандартных цветах, сером и синем, также есть неординарная двухцветная отделка под шахматную доску.

Выпущен Realme Pad X: 11 дюймов, 2K разрешение, Snapdragon 695, четыре динамика и многое другое


У устройства есть одна тыльная камера на 13 МП на прямоугольном островке, а фронтальная - на правом торце. Что касается кнопок, то качелька регулировки громкости находится справа, а клавиша включения - сверху. Планшет оснащен четырьмя динамиками, есть четыре решетки динамиков - по паре сверху и снизу соответственно. Затем внизу есть порт USB Type-C и слот для карт памяти слева.

Realme Pad X может похвастаться 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и 16,7 миллионами цветов. ЖК-панель поддерживает режим солнечного освещения (пиковый уровень яркости 450 нит). Экран поддерживает работу со стилусом. Официальный дополнительный стилус заряжается от магнитов сбоку устройства и поддерживает 4096 уровней чувствительности к давлению.

Планшет работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 695 SoC и поставляется в единственной версии с поддержкой только WiFi. Он работает под управлением прошивки Realme UI 3.0 на базе Android 12 и предлагает программные функции, такие как подключение к ПК и разделение экрана. Наконец, планшет питается от аккумулятора емкостью 8340 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Выпущен Realme Pad X: 11 дюймов, 2K разрешение, Snapdragon 695, четыре динамика и многое другое


Пока Realme Pad X доступен лишь в Китае, за 193 доллара в базовой версии (4/64 Гбайт) и 237 за 6/128 Гбайт. Можно будет приобрести и аксессуары вроде магнитного стилуса за 74 доллара, умной клавиатуры за 59 долларов и футляра за 15 долларов.


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