Ранее сообщалось, что как минимум одна модель iPhone 14 будет задержана в этом году из-за карантина в Китае. Хотя точная модель не была указана, аналитик Haitong International Securities предполагает, что это будет iPhone 14 Max.
Вчерашний отчет поступил от Nikkei Asia, в котором говорится, что одна из четырех моделей смартфонов iPhone 14 не будет выпущена сразу. Это означает, что отложенной модели iPhone 14 может потребоваться еще несколько недель, чтобы выйти на рынок. Цепочки поставок Apple в Китае пострадали из-за антиковидных блокировок. Хотя ограничения ослабляются, может пройти некоторое время, прежде чем производство возобновится в обычном темпе. В настоящее время считается, что новый iPhone 14 Max от Apple будет отложен на целых три недели из-за ситуации с блокировками в Шанхае.
Новость исходит от аналитика Джеффа Пу, который предполагает, что задержка вызвана остановкой производства Pegatron из-за ситуации с карантином в Шанхае. Новый iPhone 14 Max от Apple не поступит в массовое производство до конца августа. Учитывая временные рамки, вероятно, пройдет несколько недель, прежде чем Apple выпустит iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max осенью.
iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в настоящее время находятся на стадии разработки для инженерной проверки. За исключением задержки выпуска iPhone 14 Max, запуск остальных моделей намечен на осень, а массовое производство начнется в начале августа. Нам не ясно, отразится ли задержка на том, что iPhone 14 Max будет поставляться позже, чем остальные модели. Более того, он потенциально может быть доступен в дефиците. Тем не менее Apple указала своим поставщикам на необходимость ускорить процесс.