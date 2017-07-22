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Intel Core 13-го поколения «Raptor Lake» и HEDT поколения «Sapphire Rapids» могут выйти в октябре

27 мая 2022, 11:46




Известный инсайдер и обозреватель Enthusiastic Citizen, ныне известный под именем «ECSM_Official», опубликовал слухи о расписании запуска нескольких платформ Intel и AMD на этот год.

Intel Core 13-го поколения «Raptor Lake» и HEDT поколения «Sapphire Rapids» могут выйти в октябре


Слух касается грядущих Intel HEDT и потребительских серий, известных как Sapphire Rapids и Raptor Lake. Интересно, что оба должны быть запущены в октябре этого года, то есть почти ровно через год после Alder Lake. Между тем, платформа Intel HEDT очень давно не обновлялась, и, судя по этому слуху, она пойдет другим путем, чем предыдущие поколения.

Примечательно, что они будут продаваться не как серия Core-X, а скорее как Xeon W3400/2400, поэтому, вероятно, они будут нацелены на то же потребительское пространство, что и Threadripper PRO. Стимул предлагать процессоры с большим количеством ядер с повышенной мощностью и возможностями подключения постепенно исчезает, поскольку основные серии получают больше ядер и еще более совершенные материнские платы.

Intel Core 13-го поколения «Raptor Lake» и HEDT поколения «Sapphire Rapids» могут выйти в октябре


Говорят, что 13-е поколение Core Raptor Lake появится в октябре с поддержкой существующих материнских плат, а также для новой высокопроизводительной платформы Z790. Ходят слухи, что в следующем году появятся новые серии материнских плат 700, включая серии H770 и B760. Очень похожий график запуска был принят для серии 12th Gen Core, поэтому можно было предположить, что процессоры K-серии будут запущены одними из первых.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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