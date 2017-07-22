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Чип Apple A16 Bionic все еще может быть основан на 5-нм техпроцессе TSMC

27 мая 2022, 19:36




За последние пару недель в сеть попадали различные отчеты о серии Apple iPhone 14. Теперь же была раскрыта интересная информация о чипе следующего поколения A16 Bionic, который будет работать на следующих iPhone.

Ранее сообщалось, что гигант из Купертино зарезервировал новый чип A16 для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а базовые iPhone 14 и iPhone 14 Max оснащены обновленной версией прошлогоднего чипсета A15 Bionic. Кроме того, изначально предполагалось, что новый A16 Bionic основан на новом 4-нм технологическом узле TSMC, но, по словам информатора @ShrimpApplePro, это может быть и не так.

Чип Apple A16 Bionic все еще может быть основан на 5-нм техпроцессе TSMC


В твите информатор сообщил, что A16 Bionic по-прежнему будет основан на 5-нм техпроцессе или TSMC N5P. Хотя он также добавил, что это маловероятно и относится к этой новости с долей скептицизма. Но его надежный источник утверждает, что A16 Bionic может быть основан на TSMCFF5, который также может быть обновленным узлом процесса.

Далее в твите добавляется, что новый чип A16 Bionic также будет поставляться с поддержкой оперативной памяти LPDDR5, а также с новым и улучшенным процессором и графикой. С другой стороны, также ходили слухи, что iPhone 14 и iPhone 14 Max будут оснащены 5-нм техпроцессом A16 Bionic, а модели Pro оснащены более совершенными чипсетами A16 Pro.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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