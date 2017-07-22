Ожидается, что один из самых ожидаемых недорогих смартфонов Xiaomi выйдет в следующем месяце, точная дата пока неизвестна. Тем не менее, 91mobiles получили самые важные характеристики перед запуском, а также ожидаемые цены.
Устройство будет оснащено 6,58-дюймовым ЖК экраном Full HD+ разрешения с частотой обновления 90 Гц. Здесь будет использоваться чипсет MediaTek Dimensity 700 в сочетании с не менее 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт постоянной, которую можно расширить через слот для карт памяти формата microSD.
Конфигурация камеры также известна - 50-мегапиксельный датчик, ему будет помогать 2-мегапиксельный датчик на задней панели, но неизвестно, будет ли это макросъемка или просто датчик глубины резкости. На передней панели разместится 5-мегапиксельная селфи-камера. Все это оборудование будет работать от батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.
Ходят слухи, что Redmi 11 5G будет стоить от 180 долларов за базовую версию 4 Гбайт/64 Гбайт. Если отчет окажется точным, мы можем ожидать серьезного обновления по сравнению с Redmi 10.