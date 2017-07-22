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Раскрыты спецификации и дата выхода Xiaomi Redmi 11 5G

28 мая 2022, 15:13




Ожидается, что один из самых ожидаемых недорогих смартфонов Xiaomi выйдет в следующем месяце, точная дата пока неизвестна. Тем не менее, 91mobiles получили самые важные характеристики перед запуском, а также ожидаемые цены.

Устройство будет оснащено 6,58-дюймовым ЖК экраном Full HD+ разрешения с частотой обновления 90 Гц. Здесь будет использоваться чипсет MediaTek Dimensity 700 в сочетании с не менее 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт постоянной, которую можно расширить через слот для карт памяти формата microSD.

Раскрыты спецификации и дата выхода Xiaomi Redmi 11 5G


Конфигурация камеры также известна - 50-мегапиксельный датчик, ему будет помогать 2-мегапиксельный датчик на задней панели, но неизвестно, будет ли это макросъемка или просто датчик глубины резкости. На передней панели разместится 5-мегапиксельная селфи-камера. Все это оборудование будет работать от батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.

Ходят слухи, что Redmi 11 5G будет стоить от 180 долларов за базовую версию 4 Гбайт/64 Гбайт. Если отчет окажется точным, мы можем ожидать серьезного обновления по сравнению с Redmi 10.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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