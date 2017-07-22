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Глобальный запуск Black Shark 5 и 5 Pro назначен на 8 июня

28 мая 2022, 23:22




В марте компания Xiaomi Black Shark представила серию Black Shark 5, в которую входят три смартфона - Black Shark 5, Black Shark 5 Pro и Black Shark RS. В настоящее время они доступны только в Китае, но глобальное развертывание линейки начнется в следующем месяце.

Малайзийское подразделение Black Shark сообщило в социальных сетях о запуске Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro в Малайзии 8 июня. Мероприятие начнется в 19:00 по местному времени и будет транслироваться в прямом эфире на аккаунтах компании в Facebook и TikTok.

Глобальный запуск Black Shark 5 и 5 Pro назначен на 8 июня


Black Shark 5 RS не будет участвовать в мероприятии по запуску 8 июня и неясно, привезет ли компания его в Малайзию позже или это будут только модели 5 и 5 Pro для азиатской страны.

Black Shark еще не раскрыла цены на эти модели вне Китая, но, поскольку оба смартфона были выпущены пару месяцев назад, мы знаем, чего ожидать. Базовая модель оснащена SoC Snapdragon 870, а версия Pro оснащена чипом Snapdragon 8 Gen 1. Оба смартфона получили системы с тремя камерами на задней панели, но у Black Shark 5 это комбинацию 64-мегапиксельной основной, 13-мегапиксельной сверхширокоугольной и 2-мегапиксельной макромодулей, в то время как у Black Shark 5 Pro это 108-мегапиксельная камера, к которой присоединяются 13-мегапиксельный сверхширокоугольный и 5-мегапиксельный телеобъектив для макросъемки.


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