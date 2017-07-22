Процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК до сих пор демонстрировали довольно безумные частоты, достигая 5,5 ГГц в нескольких потоках. Но похоже, что последняя версия может предложить еще более высокие тактовые частоты процессора, как сообщает Angstronomics.
Процессоры AMD Ryzen 7000 «Raphael» для настольных ПК могут получить максимальное ограничение частоты «Fmax» 5,85 ГГц. Ранее на этой неделе AMD подтвердила еще несколько деталей, касающихся линейки процессоров Ryzen 7000 под кодовым названием Raphael. Компания подтвердила, что TDP ее топовых процессоров Ryzen 7000 действительно будет составлять 170 Вт, а максимальная мощность пакета сокета AM5 (LGA 1718) будет оцениваться в 230 Вт. Компания также подтвердила, что игровая демонстрация, представленная на Computex 2022, представляла собой 16-ядерный прототип, работающий на частоте 5,5 ГГц в нескольких потоках. Но компания также, что наиболее важно, подтвердила, что прототип работает в рабочем диапазоне ниже новой спецификации TDP 170 Вт.
Таким образом, мы знаем, что демонстрация AMD Ryzen 7000 Computex 2022 не была демонстрацией тактовой частоты для однопоточной обработки и даже не была окончательным прототипом, использующим полную спецификацию TDP 170 Вт. Теперь, основываясь на отчете из источников Angstronomics, похоже, что существует SKU (или OPN), который объединяется с 5,85 ГГц Fmax или максимальным пределом частоты.
Что касается целевых частот, демоверсия игры, показывающая максимальную частоту 5,55 ГГц, также не была финальной версией. В то время как Angstronomics знает номер детали для заказа (OPN), который предназначен для Fmax 5,85 ГГц, нам придется подождать и посмотреть, на что будут установлены розничные степпинговые предохранители.
5,85 ГГц - безумная частота, но, учитывая, что мы видели только прототип процессора AMD Ryzen 7000 для настольных ПК, окончательная спецификация вполне может быть в этом диапазоне. 16-ядерная часть, использующая все доступные 170 Вт, может просто превзойти тактовые частоты 5,5 ГГц и обеспечить тактовые частоты, которых мы никогда раньше не видели на процессорах AMD Ryzen. Intel также стремится к аналогичным тактовым частотам со своими процессорами для настольных ПК Raptor Lake-S, поэтому для AMD имеет смысл идти лицом к лицу с синей командой в плане тактовых частот, где они отставали за последние пару лет.