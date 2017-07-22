Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1630 выйдет на рынок видеокарт начального уровня 15 июня. Утечка информации о NVIDIA GeForce GTX 1630 показывает только даты выхода на полку, но не предоставляет графики эмбарго на обзоры. Есть предположение, что компания не хочет ранних обзоров новой видеокарты, а это означает, что СМИ должны будут сами доставать GPU для обзора.
Ожидается, что NVIDIA GeForce GTX 1630 будет использовать урезанный графический процессор TU117 с 512 ядрами CUDA, что меньше, чем у модели GeForce GTX 1650, которая предлагает 896 ядер. Карта также будет оснащена 64-битной шиной памяти, значительно урезанной по сравнению со 128-битной шиной, которая есть в распоряжении графического процессора TU117.
Пропускная способность памяти снижена до 96 Гбайт/с. Пропускная способность меньше, чем у видеокарты GeForce GTX 1050 Ti, графической карты серии Pascal шестилетней давности, но сохраняет базовую тактовую частоту памяти GDDR6 4 Гбайт со скоростью 12 Гбит/с. По сравнению с графическим процессором GTX 1650 память работает более чем на 72% быстрее.
NVIDIA GeForce GTX 1630 также будет поставляться с низким TDP 75 Вт и не будет предлагать какой-либо специальной поддержки трассировки лучей или DLSS. Компания включила трассировку лучей для графических процессоров без ядра RT, но производительность не будет «готовой к игре» на низких разрешениях. Киберспортивные кафе на азиатских рынках могли бы использовать эту карту, но со стандартными разрешениями многие игры AAA eSports будут отсутствовать на системах, использующих GTX 1630.
Хотя мы знаем текущую дату выхода GTX 1630 от NVIDIA, мы не знаем фактической цены или конкретных регионов рынка. Пользователи не получат тот же уровень производительности, что и RTX 3050, цена которого начинается с 249 долларов, поэтому можно с уверенностью предположить, что NVIDIA может рассмотреть цену нового варианта в 150 долларов. Кроме того, это соответствовало бы этому ценовому диапазону, учитывая, что GTX 1650 уже продается по цене 190 долларов.
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