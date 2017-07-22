31 мая 2022, 06:03

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Казино входят в различные рейтинги, с помощью которых рекомендуется выбирать платформу для гемблинга. Это самый результативный и безопасный вариант поиска, не занимающий массу времени. В списках востребованных ресурсов только легальные порталы, которые предлагают качественное и честное времяпрепровождение. За счет ТОПов можно узнать все особенности виртуального клуба, убедиться, что это надежный и проверенный сайт.





Рейтинги как способ поиска казино

Лучшие онлайн казино 2022 года входят в списки самых востребованных платформ, которые успешно работают в азартной индустрии, имеют лицензию на деятельность, придерживаются прозрачной финансовой политики. ТОП – не обычный перечень, а результат работы специалистов и экспертов, которые проверили каждый клуб самостоятельно.

Процесс составления рейтинга начинается с определения хороших площадок, затем дается оценка ряду параметров. Как правило, по каждому показателю выставляется балл – от 1 до 10. По завершению они суммируются. Вверху рейтинга находятся платформы, которые набрали максимальное количество баллов.

Основные критерии ранжирования:

· легальный статус – наличие актуальной лицензии;

· прозрачные правила гемблинга, без подводных камней;

· круглосуточная помощь гостям и зарегистрированным игрокам;

· быстрый вывод денежных средств – срок до 48 часов;

· большая коллекция азартных развлечений – от 1000 вариантов и более;

· хороший выбор компаний-разработчиков софта – минимум 10;

· наличие приветственного бонуса и различных акций;

· простые условия по отыгрышу подарков – вейджер до х50;

· на сайте поддерживается от 5 платежных систем;

· есть софт для загрузки и/или мобильная версия, чтобы играть с телефона.

Списки представлены в интернете на различных ресурсах. Как правило, популярные платформы регулярно входят в перечни – на разных сайтах, что еще раз доказывает их честность, надежность и хорошее отношение к пользователям.

Почему безопасно использовать рейтинги

Авторитетные сайты, посвященные азартному времяпрепровождению, также заботятся о своей репутации, как и казино. Поэтому никогда не публикуют ложную информацию о клубах, не формируют проплаченные списки. Все честно.

Используя ТОП при выборе казино, заядлый игрок или новичок может не опасаться обмана, блокировки учетной записи или обвинения со стороны администрации в чем-либо, чтобы только не выводить деньги.

В перечни никогда не войдут скриптовые платформы – работающие с использованием нелицензионного программного обеспечения. Не включают в списки ресурсы, о которых преимущественно негативные отзывы.

Плюсы популярных казино

Главное преимущество – официальная деятельность. Лицензия – не обычная бумажка, а документ, который позволяет работать на законных основаниях. Он дает не только право предлагать азартные услуги, но и накладывает обязательства – вести бизнес честно.

Оформить разрешение – сложно. Понадобится масса документов. Помимо этого, самая лицензия стоит больших денег. Если владелец ресурса попытается отбить затраты за счет недобросовестного поведения, об этом станет известно лицензиату, то регулятор вправе штрафовать на крупные суммы. Плюс, может вовсе отозвать документ до устранения нарушений.

В лицензионных клубах всегда представлен оригинальный софт – не подделки. Когда клиент открывает аппарат, загрузка осуществляется с сервера провайдера. Это значит, что он может рассчитывать на честный гемблинг, никто не имеет возможности вмешаться в игровой процесс, например, чтобы снизить отдачу или подкорректировать ГСЧ.

Заключение

Так, рейтинги – идеальный вариант поиска казино. Не придется самостоятельно изучать множество официальных сайтов, за гемблеров эксперты сделали всю работу. Как правило, к ТОПам всегда прилагается подробный обзор заведения, позволяющий ознакомиться со всеми нюансами, чтобы окончательно определиться с выбором.



