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Раскрыты характеристики смартфона iQOO V2197A

31 мая 2022, 10:22




Новый смартфон iQOO под номером модели V2197A был одобрен сертификационными платформами 3C и TENAA в Китае. Эти сертификаты раскрыли ключевые характеристики обоих смартфонов. К сожалению, окончательное маркетинговое название устройства поа не сообщается. Есть вероятность, что он может дебютировать как телефон iQOO серии U.

Смартфон iQOO V2197A получил размеры 164 x 75,84 x 8,25 мм и весит около 193 граммов. У него 6,51-дюймовый ЖК-экран с каплевидным вырезом и HD+ разрешением 720 x 1600 пикселей с соотношением сторон 20:9.

Новинка будет работать на неназванном восьмиядерном процессоре с частотой 2,2 ГГц вместе с 4 Гбайт/6 Гбайт/8 Гбайт оперативной памяти. Устройство поставляется с 128 Гбайт/256 Гбайт встроенной памяти. Для дополнительного хранилища у него есть слот для карт памяти microSD.

Раскрыты характеристики смартфона iQOO V2197A


Устройство оснащено батареей емкостью 4910 мАч. Сертификация устройства 3C показала, что оно может поддерживать зарядку мощностью 18 Вт. Неясно, будет ли устройство работать на ОС Android 12 или на более старой ОС Android 11.

iQOO V2197A оснащен 8-мегапиксельной камерой на передней панели для селфи. На его задней панели находится 13-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельная дополнительная камера и светодиодная вспышка. В целях безопасности есть и боковой сканер отпечатков пальцев.

Изображения и характеристики IQOO V2197A предполагают, что это может быть переименованная версия Vivo Y33s 5G с чипом Dimensity 700. Бренды смартфонов в Китае запускают новые телефоны в разных ценовых категориях в преддверии шопинг-фестиваля 618 (18 июня). Похоже, что iQOO V2197A вскоре станет официальным.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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