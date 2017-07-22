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Представлены Creative Zen Hybrid - беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением и мониторингом окружения

03 июня 2022, 21:12

Компания Creative Technology представила новые беспроводные наушники Creative Zen Hybrid и они могут работать дольше обычного. За счет гибридного активного шумоподавления (ANC), 40-мм динамиков с использованием неодимовых магнитов и до 37 часов автономности вместе с минималистичным и элегантным дизайном, новинка включает в себя преимущества ежедневных наушников.

Представлены Creative Zen Hybrid - беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением и мониторингом окружения


Creative Zen Hybrid помогают пользователю побыть наедине с собой посредством музыки, технология Hybrid ANC позволит сосредоточиться, она отсекает внешние отвлекающие факторы. Это гибридная технология, так как на каждом наушнике используются микрофоны с прямой и обратной связью. За счет этого отфильтровывается большая часть, до 95% окружающего шума, это позволит слушателю полностью погрузиться в музыку.

При этом Ambient Mode позволит вам оставаться в курсе происходящего, не снимая наушников, например, прослушивая объявления на вокзале, заказывая что-то в кафе или просто для вашей безопасности на оживленной улице. Довершает картину микрофон с шумоподавлением, он обеспечит чистоту звонков для вашего собеседника.

Кроме шумоподавления у наушников есть мощные и легкие 40-мм динамики с неодимовыми магнитами. Инженеры Creative настроили их так, чтобы наушники получили теплый звуковой почерк с точными басами и чистыми высокими частотами. Наушники Creative Zen Hybrid нормально сбалансированы и соответствует любым жанрам и к тому же поможет защитить от усталости от наушников.

Представлены Creative Zen Hybrid - беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением и мониторингом окружения


У наушников также впечатляющее время автономной работы, до 37 часов. Слушатели смогут прослушивать любимые плейлисты на повторе. За счет быстрой зарядки Creative Zen Hybrid сможет обеспечивать до 5 часов работы за счет 5 минутной зарядки.

Наушники выделяются легкой, но элегантной конструкцией, тонким профилем и тактильными кнопками управления, которые удобно расположены на правом наушнике. Также у них складная конструкция, которая позволяет храниться в сумке.

Новинка поддерживает захватывающую и расширяющуюся экосистему Super X-Fi, где Super X-Fi Headphone Holography может быть реализована на разных устройствах, например, телевизоры, ПК и мобильные устройства. Пользователи наушников SXFI READY, таких как Zen Hybrid, смогут насладиться этой отмеченной наградами технологией на таких устройствах. Но а пока пользователи могут воспользоваться превосходной настройкой наушников SXFI READY. Бесплатная предварительная версия отмеченной наградами технологии Super X-Fi доступна через приложение SXFI. Пользователи могут пробовать голографию наушников Super X-Fi на локальном музыкальном контенте в своих телефонах.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Jabra Elite 4 Active. За 10 000 рублей Jabra Elite 4 Active предлагают хорошо сбалансированный звук, адекватную работу функции активного шумоподавления и отличную автономность. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только".

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